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Каким образом влияет на работу инвестора выбор периода копирования сделок трейдера?
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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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