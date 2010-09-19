Стартап Alpaca привлек $1,75 млн для своей торговой AI-платформы для трейдеров

Финтех-стартап Alpaca, который активно использует технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения для успешной торговли на финансовых рынках, сегодня объявил о получении венчурных инвестиций в размере $1,75 млн.
В текущем раунде финансирования участвовали: D4V, IDEO, венчурный фонд Genuine Startups, Monex Ventures of Monex Group (японский брокер, который недавно был представлен в новостях после обнародования его декабрьских объемов торговли), MUCAP of Mitsubishi UFJ Financial Group, Эрик Ди Бенедетто (ведущий ангельский инвестор таких направлений, как AI и Финтех), а также ряд других действующих и новых инвесторов.
Полученные средства будут использованы для ускорения разработки нового продукта данного стартапа – мобильной платформы AlpacaScan, которая поможет трейдерам тестировать свои торговые стратегии.
После презентации Alpaca в марте 2016 года своего первого продукта с названием AlpacaAlgo, использующего технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения, компания привлекла внимание специалистов данной отрасли и была отмечена в ряде известных изданий, включая CBInsights, 41 Startups Bringing, AI To Fintech, японского Forbes, Bloomberg и The Nikkei.
Стоит отметить, что платформа AlpacaAlgo достигла объема торгов в $100 млн. в реальном денежном объеме менее чем за два месяца с момента своего официального запуска в декабре прошлого года.
Соучредитель и генеральный директор Alpaca Йоши Йококава сообщил: "Мы предлагаем самые эффективные решения для трейдеров, предоставляя при этом легко осваиваемые торговые инструменты, созданные при поддержке высоких технологий и науки. Мы очень рады, что получили огромную поддержку со стороны успешных трейдеров и экспертов данной отрасли на протяжении всего этого инвестиционного раунда".
Alpaca начала свою деятельность в марте 2016 года с платформы AlpacaAlgo, позволяющей трейдерам автоматизировать свои торговые стратегии и использующей технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения. На сегодняшний день стартап имеет более 25 000 пользователей, которые активно применяют встроенные торговые алгоритмы платформы.
Новый продукт данной компании с названием AlpacaScan, предназначенный для различных мобильных устройств, планируют презентовать общественности уже весной текущего года, после чего пользователям будет предоставлен к нему доступ для проведения бета-тестирования.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.financemagnates.com/finte...discovery-app/
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