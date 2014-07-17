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Путь начинающего инвестора на венчурном рынке
Венчурные проекты все больше и больше привлекают внимание инвесторов. Как правило, фиксированная часть инвестиционного портфеля разумного инвестора распределяется на высокорисковые вложения и в этом ключе часто выбираются проекты венчурного рынка. Количество частных инвесторов в этом секторе и бизнес-ангелов растёт, но немногие из них понимают каким образом работает рынок.
Если объектом инвестиций выбраны быстро-развивающиеся технологические компании ранних стадий, то как правильно оценивать их потенциал?
Инвестиции в какие сегменты и технологии сегодня позволяют получить кратный рост?
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