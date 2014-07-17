Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Путь начинающего инвестора на венчурном рынке

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Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
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Старый Сегодня, 13:32
#1
Мастер
 
Имя: Марсель
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Путь начинающего инвестора на венчурном рынке
Венчурные проекты все больше и больше привлекают внимание инвесторов. Как правило, фиксированная часть инвестиционного портфеля разумного инвестора распределяется на высокорисковые вложения и в этом ключе часто выбираются проекты венчурного рынка. Количество частных инвесторов в этом секторе и бизнес-ангелов растёт, но немногие из них понимают каким образом работает рынок.

Если объектом инвестиций выбраны быстро-развивающиеся технологические компании ранних стадий, то как правильно оценивать их потенциал?

Инвестиции в какие сегменты и технологии сегодня позволяют получить кратный рост?
__________________
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