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Разработчик обучающих платформ "Мультикубик" получил инвестиции в размере $2,5 млн.

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Старый Сегодня, 13:29
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 599
Благодарностей: 69
КП: 0.064
Разработчик обучающих платформ "Мультикубик" получил инвестиции в размере $2,5 млн.
Платформа развлекательного и обучающего контента «Мультикубик» получил от Фонда развития интернет-инициатив инвестиции в размере $2.5 млн. Компания известна в определенных кругах тем, что создала и продвигает мини-проектор, который выпускается в Китае, и на рынке продается под брендом Cinemood. Мини-проектор может проецировать на поверхности (например стену или потолок), как традиционные диафильмы, так и мультики. В результате этого финансирования ФРИИ стал владельцем миноритарной доли в компании.
Прибыль "Мультикубик" получает не только с продаж своего основного продукта, но также аксессуаров и контента. Стартап сотрудничает в плане контента с несколькими значимыми партнерами, например, крупнейшей мультипликационной киностудией "Союзмультфильм" и "Смешариками", кроме отечественных компаний, стартап также сотрудничает с зарубежным партнерами, среди которых YoBoHo, ZeptoLab, Toonbox.
Розничная цена мини-проектора стартует от 20 тыс руб., но хрошая проработанность продукта и некоторая уникальность, связанная с семейной направленностью, позволила компании получить в 2015 году около $400 тыс. выручки. Результаты 2016 года компания не раскрывает, но в текущем году планирует стать прибыльной.
Устройство с мультиязычным контентом ориентировано прежде всего на российский и американский рынки, потенциал которых для "Мультикубика" руководство стартапа оценивает в $700 млн. Именно для массового производства и экспансии мирового рынка предназначаются полученные средства.
Для "Мультикубика" это не первые полученные инвестиции, компания уже привлекала инвестиции от основателей инвестиционной площадки StarTrack и провела успешную краудфандинговую кампанию на Indiegogo.
По материалам: http://rb.ru/news/frii-multikubik/

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