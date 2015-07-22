Разработчик обучающих платформ "Мультикубик" получил инвестиции в размере $2,5 млн.
Платформа развлекательного и обучающего контента «Мультикубик» получил от Фонда развития интернет-инициатив инвестиции в размере $2.5 млн. Компания известна в определенных кругах тем, что создала и продвигает мини-проектор, который выпускается в Китае, и на рынке продается под брендом Cinemood. Мини-проектор может проецировать на поверхности (например стену или потолок), как традиционные диафильмы, так и мультики. В результате этого финансирования ФРИИ стал владельцем миноритарной доли в компании.
Прибыль "Мультикубик" получает не только с продаж своего основного продукта, но также аксессуаров и контента. Стартап сотрудничает в плане контента с несколькими значимыми партнерами, например, крупнейшей мультипликационной киностудией "Союзмультфильм" и "Смешариками", кроме отечественных компаний, стартап также сотрудничает с зарубежным партнерами, среди которых YoBoHo, ZeptoLab, Toonbox.
Розничная цена мини-проектора стартует от 20 тыс руб., но хрошая проработанность продукта и некоторая уникальность, связанная с семейной направленностью, позволила компании получить в 2015 году около $400 тыс. выручки. Результаты 2016 года компания не раскрывает, но в текущем году планирует стать прибыльной.
Устройство с мультиязычным контентом ориентировано прежде всего на российский и американский рынки, потенциал которых для "Мультикубика" руководство стартапа оценивает в $700 млн. Именно для массового производства и экспансии мирового рынка предназначаются полученные средства.