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Стартап Aryaka привлек $14 млн для программного обеспечения SD-WAN

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Старый Сегодня, 13:18
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,591
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КП: 0.120
Стартап Aryaka привлек $14 млн для программного обеспечения SD-WAN
Американский стартап Aryaka, расположенный в Милпитас (штат Калифорния), занимается поставкой программного обеспечения SD-WAN, привлёк 45 млн долларов в раунде D.
Раунд возглавил венчурный фонд Third Point Ventures в сотрудничестве с группой инвесторов из Deutsche Telekom Capital Partners и уже существующими инвесторами компании. Aryaka нацелена использовать привлеченные средства для расширения своего бизнеса.


Стартап был основан в 2009 году Шоном Фаршчи (будучи сейчас президентом) и недавно пришедшим финансовым директором Айданом Калленом.

Aryaka – это глобальная SD-WAN платформа, совмещает специально построенную частную сеть, оптимизацию, высокую производительность технологии, возможность подключить облачные платформы и представить местонахождение сети в единой платформе, которая будет предоставляться в виде сервиса. Сегодня Aryaka имеет более 500 корпоративных клиентов с собственными сайтами в 63 странах мира.

Перевод специально для MMGP.RU

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 13:19. Причина: добавление text.ru
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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, стартап названия
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