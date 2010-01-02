Стартап Aryaka привлек $14 млн для программного обеспечения SD-WAN

Американский стартап Aryaka, расположенный в Милпитас (штат Калифорния), занимается поставкой программного обеспечения SD-WAN, привлёк 45 млн долларов в раунде D.
Раунд возглавил венчурный фонд Third Point Ventures в сотрудничестве с группой инвесторов из Deutsche Telekom Capital Partners и уже существующими инвесторами компании. Aryaka нацелена использовать привлеченные средства для расширения своего бизнеса.
Стартап был основан в 2009 году Шоном Фаршчи (будучи сейчас президентом) и недавно пришедшим финансовым директором Айданом Калленом.
Aryaka – это глобальная SD-WAN платформа, совмещает специально построенную частную сеть, оптимизацию, высокую производительность технологии, возможность подключить облачные платформы и представить местонахождение сети в единой платформе, которая будет предоставляться в виде сервиса. Сегодня Aryaka имеет более 500 корпоративных клиентов с собственными сайтами в 63 странах мира.
Перевод специально для MMGP.RU