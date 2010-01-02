Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,234 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

APLShop.com - продукты на каждый день для красоты и здоровья

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем онлайн магазины, качество их услуг, проблемы.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:07
#1
Мастер
 
Имя: Анастас
Пол: Мужской
Адрес: Petropolis
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 1,905
Благодарностей: 503
Записей в блоге: 1
КП: 0.218
APLShop.com - продукты на каждый день для красоты и здоровья
http://aplshop.com


Официальный интернет-магазин компании APL с широким ассортиментом продуктов на каждый день для здоровья, красоты и ухода за телом. Здесь вы найдете только подлинные продукты, прошедшие проверки и сертификацию.

Вы можете делать покупки, не выходя из дома и оплачивать их удобным вам способом. Ежедневно покупатели становятся обладателями качественных и эффективных товаров, ассортимент которых регулярно обновляется.

У вас есть возможность получить 10% скидку на заказ. Для этого необходимо указать в графе заказа "Идентификатор партнера" номер 74641.

Делая покупки у нас, вы всегда:

- будете знать, что доставка пройдет быстро и по удобному для вас адресу;
- понимаете, что это натуральные продукты питания и уникальная косметика с натуральными составами;
- знаете, что ваш заказ будет быстро сформирован и отправлен в кратчайшие сроки;
- понимаете, что бонусы, которые причитаются вам за покупки, будут автоматически начислены в ваш личный аккаунт бэк-офиса компании.

Информация о покупке и доставке по ссылке https://shop.aplgo.com/ru/polzovatelskoe-soglashenie/

Я записал пару отзывов о магазине и заказанном мной парфюме



На сегодняшний день представлены 7 линеек продукции:

ACUMULLIT SA - Флагманская серия, завоевавшая сердца и признание сотен тысяч человек по всему миру, продолжает совершенствоваться и эволюционировать. Продукт представляет собой вкусные драже (леденцовую карамель), в составе экстракты фруктов и растений, витамины и минералы. Благодаря этой инновационной технологии Аккумуляции Силы ( ACUMULLIT SA) вы можете принять необходимый комплекс витаминов и минералов где удобно, получая при этом удовольствие и пользу.

Технология Аккумуляции Силы (Acumullit SA) после продолжительных тестов и лабораторных исследований успешно прошла апгрейд. Теперь составы каждого вида аккумулированных драже сформированы по-новому, чтобы максимально повысить их эффективность. Путем сложных технологических экспериментов в составы продуктов были введены более действенные ингредиенты, а какие-то выведены из них, чтобы заменяющие или отрицательно взаимодействующие элементы не отключали работоспособность друг друга.

Каждый из 13 видов существующих продуктов в линейке - это быстродействующий концентрат сил природы, ведь они созданы из натуральных производных, предложенных самой природой. С помощью Acumullit SA мы структурировали полезные свойства компонентов и сохранили их в удобной форме драже. Они быстро, удобно и со вкусом помогают тысячам потребителей справиться с различными недомоганиями: от боли в суставах до гармонизации нервного состояния.

Усиленная формула - теперь в 3,8 раза эффективнее

Зубная серия FRESH - Серия продуктов FRESH позволяет безопасно и бережно следить за здоровьем и гигиеной полости рта. Это комплекс из трех продуктов, направленных на борьбу с основными проблемами, которые приводят к потере здорового вида зубов и десен. Комплексная зубная паста с уникальным составом с перфтордекалином, ополаскиватель для полости рта с пихтой, корой дуба и ионами серебра, спрей-освежитель с мятой предназначены для борьбы с любым неприятным запахом изо рта, быстро заживляют десны и укрепляют зубную эмаль. В продуктах серии FRESH используется запатентованная формула перфтордекалина, натуральные растительные масла.

Перфтордекалин - вещество-кислородопереносчик, индустрия красоты и здоровья использует его уникальные свойства для создания кислородной косметики. Он обладает исключительной способностью растворения кислорода, что помогает быстрому заживлению десен и активизирует процессы регенерации тканей зубов.

EVERY DAY - Привычки прививаются нам в течение всей жизни: плотный и полезный завтрак, перерывы на перекус и чашечку чая или кофе...

Компания APL с заботой и пониманием относится к потребителям, стремясь предоставить качественную и высококлассную продукцию. Именно поэтому APL предлагает сделать свои привычки вкусными, здоровыми и полезными для организма.

Новые продуктовые серии созданы на основе последних разработок ученых, посвятивших свою научную карьеру правильному питанию и здоровью нации. Вместе с ними APL приглашает Вас окунуться в мир ИННОВАЦИОННЫХ продуктов, пополнив свой привычный рацион разнообразными новинками из серии EVERY DAY, в которой каждый продукт имеет уникальный и точно выверенный специалистами состав, помогающий вашему организму всегда быть крепким и здоровым.

В линейке EVERY DAY мне особенно нравится кисель IMMUNE. Это натуральный продукт иммуноукрепляющего действия. Он оптимально сбалансирован по составу и содержит широкий спектр нутриентов, необходимых для укрепления иммунитета и здоровья. В составе киселей запатентованный комплекс БИОФЕН ® - мощный антиоксидант-антигипоксант, разрабатывался в советское время для военных - увеличивал выносливость солдат, устранял последствия обморожения. В экспериментах на лабораторных мышах показал увеличение продолжительности жизни. БИОФЕН ® в 16 раз эффективнее раскрученного коэнзима Q10, при его приеме клетки получают больше энергии, т.к. выделяется 39 молекул АТФ.

Помимо киселей, в линейке EVERY DAY имеются чаи, кофе, каши и батончики мюсли.

BIO SECRETS - биокосметика нового поколения

Секреты самой природы, которые она готова раскрыть для вас.

Каждая упаковка косметической серии BIO SECRETS хранит в себе ключик к здоровью и вашей натуральной красоте.

Компания APL тщательно отобрала каждый продукт и провела лабораторные тесты с целью убедиться, что все ингредиенты созданы из экологически чистого сырья, полезны для здоровья и эффективны. Обязательным условием для всех наименований натуральной биокосметики BIO SECRETS является отсутствие вредных и агрессивных химических веществ, таких как синтетические консерванты, отдушки и красители. В ее состав входят природные компоненты, которые бережно ухаживают за кожей. Главный секрет природы, используемый в косметике - мощный антиоксидант-антигипоксант БИОФЕН®.

БИОФЕН® - совершенный компонент для поддержания качества и здоровья кожи, который оказывает эффективное и адекватное воздействие на основные признаки старения - морщины, снижение упругости, пигментацию. Действуя на клеточном уровне, он активизирует биологическую деятельность клеток, восстанавливает их естественную защиту, нормализует тканевое дыхание, замедляет процесс старения, разглаживает морщины и способствует восстановлению эластичности кожи.

ECO BEAUTY - экология и природа для Вашей красоты

Натуральная косметика из экологически чистых ингредиентов - это новая коллекция полезных экосредств, безвредных для любого типа кожи.

Наша косметика ECO BEAUTY производится на основе фитосоставов, содержащих лепестки цветов и растений, различные экстракты и уникальные разработки индустрии красоты. Компоненты подготавливаются на специальном оборудовании, что позволяет сохранять в них самые полезные свойства. Натуральная косметика от APL одинаково хороша как для молодой, так и увядающей кожи. Молодая кожа обогащается маслами и минералами, а для стареющих клеток создается естественное увлажнение.

BLACK OCEAN - тайны океана, раскрытые для Вашей молодости!

Уникальная серия антивозрастной косметики эффективно борющаяся с признаками старения. Содержит уникальный биокомпонент VENUCEANE ™, полученный из глубоководных бактерий. Этот компонент обладает активностью, которая имитирует защитные антиоксиданты, изначально входящие в состав кожи, предохраняющие ее от свободных радикалов. Он обеспечивает защиту кожи намного эффективнее, чем общеизвестные витаминные энзимы. Эксклюзивная термоактивная формула VENUCEANE™ в отличие от других защитных компонентов не только не разрушается под действием УФ-лучей, а наоборот активируется при повышении температуры воздуха, а также при увеличении интенсивности ультрафиолетового облучения.

EXTRAVAGANZA

Твой аромат - это отражение твоего настроения! Компания APL продумала десятки вариантов для любого случая - в коллекции ароматов EXTRAVAGANZA, ворвавшейся на рынок, есть все для нее и для него. Незабвенная классика для тех, кто не любит перемен, дерзкие оригинальные сочетания нот для того, кто готов к экспериментам и безумным выходкам, игривые шлейфы для милых и беззаботных. APL предлагает свою фееричную коллекцию ароматов, оформленных в стильные флаконы. Это лучшие композиции, собранные со всего мира, каждая из которых уже заслужила свое почетное место в сердцах миллионов.

Удачных покупок!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Ты готов измениться?-группа FB
Техно Start-up| Мой канал YouTube
Нас уже 540! По 3 партнера каждому в нашей команде,10-17 актив/день>в ЛС
Anastas на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Приложение USPAAH для заказа услуг в области красоты и здоровья привлекло £270 тыс kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.11.2016 04:05
epxbody.com - великолепные продукты индустрии здоровья Rianon Список проблемных/неактивных/закрытых программ 72 28.07.2014 16:41
Продам пищевые добавки, косметика, и другие полезные для здоровья продукты luckyea Прочее 5 28.09.2013 10:25
Ищу сетевика продуктов красоты и здоровья Mambo Другая работа/сервис 0 31.10.2011 17:46
20 WMB каждый день retorin Webmoney 39 24.11.2010 18:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
10 проектов из России вошли в список самых «горячих» стартапов Европы
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ОАО Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - siab.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
SmartMoneyGroup
От SmartMoneyGroup в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seokiril
Качественный трастовый прогон с большими ТИЦками! . Более 8
От seokiril в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Алена Соколова
В Китае пройдёт крупный блокчейн-хакатон
От Алена Соколова в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар gubitel
Заработок на бесплатных онлайн-играх
От gubitel в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube