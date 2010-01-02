APLShop.com - продукты на каждый день для красоты и здоровья

http://aplshop.com
Официальный интернет-магазин компании APL с широким ассортиментом продуктов на каждый день для здоровья, красоты и ухода за телом. Здесь вы найдете только подлинные продукты, прошедшие проверки и сертификацию.
Вы можете делать покупки, не выходя из дома и оплачивать их удобным вам способом. Ежедневно покупатели становятся обладателями качественных и эффективных товаров, ассортимент которых регулярно обновляется.
У вас есть возможность получить 10% скидку на заказ. Для этого необходимо указать в графе заказа "Идентификатор партнера" номер 74641
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Делая покупки у нас, вы всегда:
- будете знать, что доставка пройдет быстро и по удобному для вас адресу;
- понимаете, что это натуральные продукты питания и уникальная косметика с натуральными составами;
- знаете, что ваш заказ будет быстро сформирован и отправлен в кратчайшие сроки;
- понимаете, что бонусы, которые причитаются вам за покупки, будут автоматически начислены в ваш личный аккаунт бэк-офиса компании.
Информация о покупке и доставке по ссылке https://shop.aplgo.com/ru/polzovatelskoe-soglashenie/
Я записал пару отзывов о магазине и заказанном мной парфюме
На сегодняшний день представлены 7 линеек продукции:
ACUMULLIT SA
- Флагманская серия, завоевавшая сердца и признание сотен тысяч человек по всему миру, продолжает совершенствоваться и эволюционировать. Продукт представляет собой вкусные драже (леденцовую карамель), в составе экстракты фруктов и растений, витамины и минералы. Благодаря этой инновационной технологии Аккумуляции Силы ( ACUMULLIT SA) вы можете принять необходимый комплекс витаминов и минералов где удобно, получая при этом удовольствие и пользу.
Технология Аккумуляции Силы (Acumullit SA) после продолжительных тестов и лабораторных исследований успешно прошла апгрейд. Теперь составы каждого вида аккумулированных драже сформированы по-новому, чтобы максимально повысить их эффективность. Путем сложных технологических экспериментов в составы продуктов были введены более действенные ингредиенты, а какие-то выведены из них, чтобы заменяющие или отрицательно взаимодействующие элементы не отключали работоспособность друг друга.
Каждый из 13 видов существующих продуктов в линейке - это быстродействующий концентрат сил природы, ведь они созданы из натуральных производных, предложенных самой природой. С помощью Acumullit SA мы структурировали полезные свойства компонентов и сохранили их в удобной форме драже. Они быстро, удобно и со вкусом помогают тысячам потребителей справиться с различными недомоганиями: от боли в суставах до гармонизации нервного состояния.
Усиленная формула - теперь в 3,8 раза эффективнее
Зубная серия FRESH
- Серия продуктов FRESH позволяет безопасно и бережно следить за здоровьем и гигиеной полости рта. Это комплекс из трех продуктов, направленных на борьбу с основными проблемами, которые приводят к потере здорового вида зубов и десен. Комплексная зубная паста с уникальным составом с перфтордекалином, ополаскиватель для полости рта с пихтой, корой дуба и ионами серебра, спрей-освежитель с мятой предназначены для борьбы с любым неприятным запахом изо рта, быстро заживляют десны и укрепляют зубную эмаль. В продуктах серии FRESH используется запатентованная формула перфтордекалина, натуральные растительные масла.
Перфтордекалин - вещество-кислородопереносчик, индустрия красоты и здоровья использует его уникальные свойства для создания кислородной косметики. Он обладает исключительной способностью растворения кислорода, что помогает быстрому заживлению десен и активизирует процессы регенерации тканей зубов.
EVERY DAY
- Привычки прививаются нам в течение всей жизни: плотный и полезный завтрак, перерывы на перекус и чашечку чая или кофе...
Компания APL с заботой и пониманием относится к потребителям, стремясь предоставить качественную и высококлассную продукцию. Именно поэтому APL предлагает сделать свои привычки вкусными, здоровыми и полезными для организма.
Новые продуктовые серии созданы на основе последних разработок ученых, посвятивших свою научную карьеру правильному питанию и здоровью нации. Вместе с ними APL приглашает Вас окунуться в мир ИННОВАЦИОННЫХ продуктов, пополнив свой привычный рацион разнообразными новинками из серии EVERY DAY, в которой каждый продукт имеет уникальный и точно выверенный специалистами состав, помогающий вашему организму всегда быть крепким и здоровым.
В линейке EVERY DAY мне особенно нравится кисель IMMUNE. Это натуральный продукт иммуноукрепляющего действия. Он оптимально сбалансирован по составу и содержит широкий спектр нутриентов, необходимых для укрепления иммунитета и здоровья. В составе киселей запатентованный комплекс БИОФЕН ®
- мощный антиоксидант-антигипоксант, разрабатывался в советское время для военных - увеличивал выносливость солдат, устранял последствия обморожения. В экспериментах на лабораторных мышах показал увеличение продолжительности жизни. БИОФЕН ®
в 16 раз эффективнее раскрученного коэнзима Q10, при его приеме клетки получают больше энергии, т.к. выделяется 39 молекул АТФ.
Помимо киселей, в линейке EVERY DAY имеются чаи, кофе, каши и батончики мюсли.
BIO SECRETS
- биокосметика нового поколения
Секреты самой природы, которые она готова раскрыть для вас.
Каждая упаковка косметической серии BIO SECRETS хранит в себе ключик к здоровью и вашей натуральной красоте.
Компания APL тщательно отобрала каждый продукт и провела лабораторные тесты с целью убедиться, что все ингредиенты созданы из экологически чистого сырья, полезны для здоровья и эффективны. Обязательным условием для всех наименований натуральной биокосметики BIO SECRETS является отсутствие вредных и агрессивных химических веществ, таких как синтетические консерванты, отдушки и красители. В ее состав входят природные компоненты, которые бережно ухаживают за кожей. Главный секрет природы, используемый в косметике - мощный антиоксидант-антигипоксант БИОФЕН®
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БИОФЕН®
- совершенный компонент для поддержания качества и здоровья кожи, который оказывает эффективное и адекватное воздействие на основные признаки старения - морщины, снижение упругости, пигментацию. Действуя на клеточном уровне, он активизирует биологическую деятельность клеток, восстанавливает их естественную защиту, нормализует тканевое дыхание, замедляет процесс старения, разглаживает морщины и способствует восстановлению эластичности кожи.
ECO BEAUTY
- экология и природа для Вашей красоты
Натуральная косметика из экологически чистых ингредиентов - это новая коллекция полезных экосредств, безвредных для любого типа кожи.
Наша косметика ECO BEAUTY производится на основе фитосоставов, содержащих лепестки цветов и растений, различные экстракты и уникальные разработки индустрии красоты. Компоненты подготавливаются на специальном оборудовании, что позволяет сохранять в них самые полезные свойства. Натуральная косметика от APL одинаково хороша как для молодой, так и увядающей кожи. Молодая кожа обогащается маслами и минералами, а для стареющих клеток создается естественное увлажнение.
BLACK OCEAN
- тайны океана, раскрытые для Вашей молодости!
Уникальная серия антивозрастной косметики эффективно борющаяся с признаками старения. Содержит уникальный биокомпонент VENUCEANE ™, полученный из глубоководных бактерий. Этот компонент обладает активностью, которая имитирует защитные антиоксиданты, изначально входящие в состав кожи, предохраняющие ее от свободных радикалов. Он обеспечивает защиту кожи намного эффективнее, чем общеизвестные витаминные энзимы. Эксклюзивная термоактивная формула VENUCEANE™ в отличие от других защитных компонентов не только не разрушается под действием УФ-лучей, а наоборот активируется при повышении температуры воздуха, а также при увеличении интенсивности ультрафиолетового облучения.
EXTRAVAGANZA
Твой аромат - это отражение твоего настроения! Компания APL продумала десятки вариантов для любого случая - в коллекции ароматов EXTRAVAGANZA, ворвавшейся на рынок, есть все для нее и для него. Незабвенная классика для тех, кто не любит перемен, дерзкие оригинальные сочетания нот для того, кто готов к экспериментам и безумным выходкам, игривые шлейфы для милых и беззаботных. APL предлагает свою фееричную коллекцию ароматов, оформленных в стильные флаконы. Это лучшие композиции, собранные со всего мира, каждая из которых уже заслужила свое почетное место в сердцах миллионов.
Удачных покупок!