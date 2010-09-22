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VINE отключи загрузку новых видео роликов

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Старый Сегодня, 12:36
#1
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VINE отключи загрузку новых видео роликов


О прекращении работы сервиса коротких видеороликов Vine было известно еще с октября ушедшего года. Именно тогда Twitter объявил о скором закрытии проекта. От слов к делу перешли 17-го января и отключили возможность загружать новые видео.

Приложение переименовано в Vine Camera, и отныне все видео короче 6,5 секунд, загруженные в Twitter, автоматически будут зацикливаться, как в Vine – об этом сообщает ресурс TechCrunch.
Даже без популярного и почившего сегодня сервиса Vine — Twitter надеется остаться востребованным хабом для быстрых видео. Хотя многие пользователи уже заявили, что переберутся в Insta или еще куда, если их 6 секундам тут так не рады.

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