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Цукерберг пока не будет президентом

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Старый Сегодня, 12:24
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Цукерберг пока не будет президентом


Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг общаясь с журналистами издания Buzzfeed News заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Ранее американские СМИ предполагали, что основатель крупнейшей соцсети ищет возможность принять участие в следующей президентской гонке, сохранив при этом контроль над своим детищем.

По словам Цукерберга, он полностью сосредоточен на развитии Facebook и работе в благотворительном фонде Chan Zuckerberg Initiative. Издание указывает, что Марк ответил в письменной форме — судя по всему, у Buzzfeed не было возможности задать ему дополнительные вопросы.

Источник, близкий к основателю Facebook, подтвердил, что в личных беседах молодой миллиардер также не высказывал какого-либо желания занять кресло президента США. Тем не менее источник не исключил, что Цукерберг может занять важную роль в политической системе страны, но это не является его целью.

Издание The Verge отмечает, что высказывание Марка Цукерберга может касаться лишь его нынешних планов, но в будущем все может измениться. К примеру, так же поступала бывший госсекретарь Хиллари Клинтон перед стартом недавней президентской гонки, которую она в итоге проиграла Дональду Трампу.

Отметим, что с конца прошлого года американские СМИ начали активно обсуждать возможность выдвижения Цукерберга на пост президента. В частности, популярный журнал Vanity Fair опубликовал статью под названием «Будет ли Марк Цукерберг нашим следующим президентом?».

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