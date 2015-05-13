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Стартап Redox привлек $9 млн для обмена данных в области здравоохранения

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Старый Сегодня, 12:14
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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 12,590
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Стартап Redox привлек $9 млн для обмена данных в области здравоохранения
Американский стартап Redox, из штата Висконсин, которые занимается обменом данных в области здравоохранения, привлёк 9 млн долларов в серии B.
Главными инвесторами стали венчурный фонд RRE Ventures в сотрудничестве с 406 Ventures, HealthX Ventures и Flybridge Capital Partners. Redox готов использовать привлечённые средства для ускорения дорожной карты.

Стартап был основан в 2014 году Люком Бонни (сейчас генеральный директор) и Нико Скиеваским(президент). Redox облегчает интеграцию здравоохранения и облегчает обмен данных организаций в этой области. Технология позволяет приложениям цифровой медицины, HIEs (информационные технологии в области медицины), лабораторных систем, фармацевтическим компаниям, реестрам и технологическим провайдерам безопасно обмениваться данными


Перевод специально для MMGP.RU

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 12:18. Причина: корректировка заголовка
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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, стартап названия
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