Стартап Redox привлек $9 млн для обмена данных в области здравоохранения

Американский стартап Redox, из штата Висконсин, которые занимается обменом данных в области здравоохранения, привлёк 9 млн долларов в серии B.
Главными инвесторами стали венчурный фонд RRE Ventures в сотрудничестве с 406 Ventures, HealthX Ventures и Flybridge Capital Partners. Redox готов использовать привлечённые средства для ускорения дорожной карты.
Стартап был основан в 2014 году Люком Бонни (сейчас генеральный директор) и Нико Скиеваским(президент). Redox облегчает интеграцию здравоохранения и облегчает обмен данных организаций в этой области. Технология позволяет приложениям цифровой медицины, HIEs (информационные технологии в области медицины), лабораторных систем, фармацевтическим компаниям, реестрам и технологическим провайдерам безопасно обмениваться данными
Перевод специально для MMGP.RU