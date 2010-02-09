Основатель Vanguard, стоимостью $ 3,9 трлн дал совет новичкам

Основатель инвестиционного гиганта стоимостью $ 3,9 трлн обратился к молодым финансовым менеджерам, которые пытаются его подражать.
Индексные фонды плохо влияют на традиционное управление капиталом, что наносит ущерб перспективам потенциальных сборщиков акций.
Но это не означает, что для молодого поколения, стремящегося попасть на Уолл-стрит все потеряно, говорит Джон Богл, отец инвестиционного фонда Vanguard, стоимостью $ 3,9 трлн.
В обширном интервью, Богл посоветовал молодым людям "следовать за своей звездой", и сводить к минимуму свое внимание на прошлые поколение, чтобы сделать бизнес по управлению деньгами лучше.
Вот полная цитата Джона Богла:
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Я всегда советую молодым людям следовать за своей звездой, а не за моей. Они должны жить своей собственной жизнью. Если они решать идти в инвестиционный бизнес, пускай делают это, но сделают рынок лучше, чем он есть сегодня.
Я думаю, что высокая текучесть кадров является врагом инвестора, так что не следует приносить такую философию в инвестиционный бизнес. Лучше всего — иметь долгосрочную философию ведения дела.
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Сейчас бизнес имеет некоторые существенные проблемы. Молодые люди должны исправить это. Вот зачем вы нужны! Не верьте в то, что говорит старое поколение. Ведь мы не знаем ни черта, в том числе и я.
Лишь несколько управляющих компаний большими активами могут сократить активные сборы средств. Это BlackRock и Vanguard. Но что происходит с мелкими, талантливыми менеджерами фондов?
Если вы очень талантливы и продолжаете выигрывать, у вас все будет хорошо. Просто, нужно определенное время, - говорит Джон. Но талант трудно отличить от удачи. В этом бизнесе ужасающее количество удачи, и прошлые показатели не помогают в оценке будущих результатов.
Vanguard заняла лидирующую позицию по сокращению сборов средств по сравнению с активными финансовыми менеджерами Уолл-стрит, что плохо влияет на их прибыль. В связи с этим, инвесторы меняют свои активы на более дешевые индексные фонды.
Перевод специально для mmgp.ru