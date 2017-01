Нашутили. 6 самых финансово успешных стендап-комиков планеты в 2016 году

То, что жанр комедии приносит огромные деньги, факт известный. Но не обязательно снимать многомиллионные блокбастеры со звёздами Голливуда. Десятки миллионов долларов может заработать и один человек, который просто стоит (или сидит) на сцене и читает шутки. Речь не о Михаиле Задорнове или Семене Альтове, хотя по формальным признакам и они подходят. Речь о набирающем популярность в России и давно уже сверх всякой меры популярном на Западе жанре стендап-комедии. Чтобы показать, насколько это направление в юморе может быть выгодно, а заодно познакомить с яркими его представителями, вот вам подборка самых кассовых комиков 2016 по данным журнала Forbes.1.- 87,5 миллионов долларовСамым высокооплачиваемым стендап-артистом 2016 года стал темнокожий актёр Кевин Харт. Искушенный читатель спросит: "А где же Сайнфелд?" Но давайте наберемся терпения и вернемся к Харту. Надо признать, что занять первое место и заработать почти сто миллионов ему помог не только стендап. За прошедший год вышли сразу три успешных фильма ("Полтора шпиона" с Дуэйном Джонсоном, "Миссия в Майами" с Айс Кьюбом" и мультфильм "Тайная жизнь домашних животных"), суммарная касса которых перевалила за миллиард долларов. Но и про стендап Харт не забывал. В рамках своего мирового тура "What now? tour" в 2016 он дал 33 концерта на 5 континентах. И его эмоциональный и по-актёрски яркий стиль подачи в духе Эдди Мёрфи и Криса Рока помог везде собирать полные залы.2.- 43,5 миллиона долларовЭта живая легенда американского стендапа и практически бессменный лидер рейтинга самых высокооплачиваемых комиков в России известен мало. И, в основном, благодаря одноименному сериалу "Сайнфелд", названному в честь своего создателя и главного героя. Насколько сериал автобиографичен, доподлинно неизвестно, но то, что он стал одним из самых значимых сериалов 90-х в США спорить вряд ли кто возьмется. Помимо сериала и стендап-выступлений за эти годы Сайнфелд поработал сценаристом на бесчисленных вечерних шоу, появился в качестве камео во множестве сериалов. А в прошлом году в его шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" появился сам 44-й президент США Барак Обама.3.- 21 миллион долларовЕсли вы знакомы со стендапом только по программе на ТНТ, то этот комик может покататься вам странным. Но за океаном его популярность огромна, а дела идут как нельзя лучше. Он не просто рассказывает шутки, но ведет диалог со своей куклой (которых он меняет в процессе выступления). Фактически, на этом и строится львиная доля юмора. Такая, кажущаяся устаревшей у нас форма подачи юмора в США сейчас на коне. И, кстати, в отличие от предыдущих участников рейтинга, Фейтор зарабатывает большую часть денег именно на выступлениях. В частности, в знаменитом казино "Mirage" в Лас-Вегасе. Причем, попал он туда не с улицы, а после победы на американской "Минуте славы", шоу "America's got talent". Так что сейчас это, пожалуй, самый богатый комик из тех, которые заработали всё только выступлениями.4.- 17 миллионов долларовШутки, которыми Эми проложила себе дорогу в этот список обычный зритель в России, скорее всего, назовёт ёмким словом "жесть". Но её талант отрицать при этом бессмыслено. Не зря же она стала первой женщиной, которая попала в подобные списки. Достижение тем более впечатляющее, что "чёрный" юмор, в котором она работает, признанно мужская территория. Помимо стендапа Эми также успешная актриса и сценарист, и в том, и в другом амплуа она получала номинации на "Эмми". А в 2015 году журнал Time даже включил её в список 100 самых влиятельных людей года.5.- 13,5 миллионов долларовЕщё один успешный и богатый комик-чревовещатель, работающий с куклами. В отличие от Фейтора, к Данэму слава приходила постепенно. Он долго выступал на различных вечерних шоу, прежде чем подписал контракт с "Comedy Central", благодаря которому и вышел в высшую лигу. Даже шутки на грани фола, которых полно в его выступлениях (например, постоянный участник его выступлений кукла "Мёртвый террорист Ахмед" обшучивает такую сложную тему терроризм), не мешают ему пользоваться популярностью у широкого зрителя. Основные деньги он зарабатывает именно на живых выступлениях в Лас-Вегасе и турах по стране.6.- 13 миллионов доллраовПопулярный американский комик, более известный в нашей стране по своим ролям в кино. Причем, не только в комедиях. В 1997 году он сыграл в боевике "Воздушная тюрьма" с Николасом Кейджем, а годом позже в картине "Вам письмо", где главные роли исполнили Том Хэнкс и Мэг Райан. Но главным делом его жизни остается стендап-комедия, где одной из основных его тем является казалось бы "выжженая земля" - стереотипы об афроамериканцах. Но, тем не менее, Шапелл в этом хорош, что подтверждают миллионные заработки. И это при том, что в кино за 10 лет он сыграл лишь 1 роль, да и на телевидении появлялся мало.