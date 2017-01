cerega319 Мастер

Имя: Серега Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 30.01.2014 Сообщений: 2,547 Благодарностей: 760 КП: 0.458

Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com Добрый день.

Хочу представить Вам проект Aces Wealth & Finance Ltd



Дата старта: 23 января 2017г.



Легенда (гугл перевод):



Как компания Тузы Богатство & Finance Ltd. достигла уровня, где он может обеспечить лучшее обслуживание для клиентов со всех уголков земного шара, в том числе Азии, Америки и Европы и Африки. Мы проделали долгий путь от небольшого рынка для профессионалов и частных клиентов к огромной маркетинговой службы, которая соблазняет инвесторов и трейдеров со всего мира. Тузы Богатство & Finance Ltd. является независимым инвестиции и исследования, основанные компании, которая фокусируется на анализе широкого спектра инвестиций по основным секторам рынка (банковские услуги, Forex - Фондовый рынок, Крипто-торговля валютой, драгоценные металлы, недвижимость и Нефть и газовой промышленности ), чтобы найти лучшие инвестиционные возможности для инвесторов.



Планы:

SILVER PLAN

3.50% Daily For 35 Days

Min. $5 - Max. $499



GOLD PLAN

5.00% Daily For 30 Days

Min. $500 - Max. $9,999



DIAMOND PLAN

7.50% Daily For 20 Days

Min. $10,000 - Max. $19,999



PLATINUM PLAN

10.00% Daily For 15 Days

Min. $20,000 - Max. $50,000



Во всех планах депозит возвращается по окончании срока вклада с комиссией 5%.



Реферальная программа: 5%-2%-1%



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin



Выплаты: инстант



Кошелек U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.) Верифицирован, 0 Trust Score point(s



Посмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад:



Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 161507246

Оплата со счета: U640****

Оплата на счет: U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.)

Сумма: 10.00 USD

