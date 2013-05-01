Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com

Добрый день.
Хочу представить Вам проект Aces Wealth & Finance Ltd
Дата старта: 23 января 2017г.
Легенда (гугл перевод):
Как компания Тузы Богатство & Finance Ltd. достигла уровня, где он может обеспечить лучшее обслуживание для клиентов со всех уголков земного шара, в том числе Азии, Америки и Европы и Африки. Мы проделали долгий путь от небольшого рынка для профессионалов и частных клиентов к огромной маркетинговой службы, которая соблазняет инвесторов и трейдеров со всего мира. Тузы Богатство & Finance Ltd. является независимым инвестиции и исследования, основанные компании, которая фокусируется на анализе широкого спектра инвестиций по основным секторам рынка (банковские услуги, Forex - Фондовый рынок, Крипто-торговля валютой, драгоценные металлы, недвижимость и Нефть и газовой промышленности ), чтобы найти лучшие инвестиционные возможности для инвесторов.
Планы:
SILVER PLAN
3.50% Daily For 35 Days
Min. $5 - Max. $499
GOLD PLAN
5.00% Daily For 30 Days
Min. $500 - Max. $9,999
DIAMOND PLAN
7.50% Daily For 20 Days
Min. $10,000 - Max. $19,999
PLATINUM PLAN
10.00% Daily For 15 Days
Min. $20,000 - Max. $50,000
Во всех планах депозит возвращается по окончании срока вклада с комиссией 5%.
Реферальная программа: 5%-2%-1%
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Выплаты: инстант
Кошелек U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.) Верифицирован, 0 Trust Score point(s
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Мой вклад:
Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 161507246
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.)
Сумма: 10.00 USD
Примечание: Deposit to ACES WEALTH FINANCE LTD. User cerega319