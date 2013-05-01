Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:05
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,547
Благодарностей: 760
КП: 0.458
Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com
Добрый день.

Хочу представить Вам проект Aces Wealth & Finance Ltd

Дата старта: 23 января 2017г.

Легенда (гугл перевод):

Как компания Тузы Богатство & Finance Ltd. достигла уровня, где он может обеспечить лучшее обслуживание для клиентов со всех уголков земного шара, в том числе Азии, Америки и Европы и Африки. Мы проделали долгий путь от небольшого рынка для профессионалов и частных клиентов к огромной маркетинговой службы, которая соблазняет инвесторов и трейдеров со всего мира. Тузы Богатство & Finance Ltd. является независимым инвестиции и исследования, основанные компании, которая фокусируется на анализе широкого спектра инвестиций по основным секторам рынка (банковские услуги, Forex - Фондовый рынок, Крипто-торговля валютой, драгоценные металлы, недвижимость и Нефть и газовой промышленности ), чтобы найти лучшие инвестиционные возможности для инвесторов.

Планы:
SILVER PLAN
3.50% Daily For 35 Days
Min. $5 - Max. $499

GOLD PLAN
5.00% Daily For 30 Days
Min. $500 - Max. $9,999

DIAMOND PLAN
7.50% Daily For 20 Days
Min. $10,000 - Max. $19,999

PLATINUM PLAN
10.00% Daily For 15 Days
Min. $20,000 - Max. $50,000

Во всех планах депозит возвращается по окончании срока вклада с комиссией 5%.

Реферальная программа: 5%-2%-1%

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin

Выплаты: инстант

Кошелек U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.) Верифицирован, 0 Trust Score point(s

Посмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад:

Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 161507246
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U13843292 (ACES WEALTH FINANCE LTD.)
Сумма: 10.00 USD
Примечание: Deposit to ACES WEALTH FINANCE LTD. User cerega319
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 11:14
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,644
Благодарностей: 4,457
КП: 0.005
Re: Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com
сомневаюсь что до этого дойдёт до возврата депо
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 11:19
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,547
Благодарностей: 760
КП: 0.458
Автор темы Re: Aces Wealth & Finance Ltd - aceswealth.com
Цитата:
Сообщение от HDS Посмотреть сообщение
сомневаюсь что до этого дойдёт до возврата депо
Я если честно тоже сомневаюсь, но попытаться можно
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cerega319 на форуме  
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