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В Китае смартфон уже приравнивают к кошельку!

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Старый Сегодня, 10:45
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,751
Благодарностей: 1,058
Записей в блоге: 7
КП: 0.371
В Китае смартфон уже приравнивают к кошельку!

Доброго времени, друзья!

С интересом сообщаю вам, что около 68% пользователей мобильных телефонов в Китае использовали их для оплаты товаров и услуг в 2016 году. Это на 31% больше, чем в 2015 году. Такую информацию предоставило интернет-агентство Министерства промышленности и информатизации КНР.

В агентстве также сообщают, что в стране постоянно растет количество пользователей мобильных телефонов.

Одним из крупнейших мобильных кошельков в Китае является платежный сервис интернет-гаганта Alibaba – Alipay. Уже насчитывается около 450 млн активных пользователей этого бумажника. И компания стремится получить статус самой популярной платежной платформы в мире.

Что думаете о выше изложенном? Как скоро такой скачек в пользу электронных денег и транзакций со смартфонов будет в русскоязычных странах? Жду ваших отзывов, друзья!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 11:15
#2
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,836
Благодарностей: 566
КП: 0.113
Re: В Китае смартфон уже приравнивают к кошельку!
Уже писал ранее в комментариях на форуме, но можно и повторить, что в Китае сейчас в ходу мессенджер WeChat, который конечно же устанавливается на смартфон и используют WeChat, чтобы внести квартплату, отыскать парковку для автомобиля, сделать инвестиции, записаться к врачу, найти ночлег или пожертвовать деньги на благотворительность. В Шэньчжэне полиция через него платит вознаграждения гражданам, сообщившим о нарушителях дорожного движения и так далее и т.п. Вот хороший пример для стран бывшего Союза, чтобы внедрить у себя такое же. Тут Китай впереди планеты всей, по крайней мере по охвату населения, которого у него с избытком, как известно
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