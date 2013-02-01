В Китае смартфон уже приравнивают к кошельку!

Уже писал ранее в комментариях на форуме, но можно и повторить, что в Китае сейчас в ходу мессенджер WeChat, который конечно же устанавливается на смартфон и используют WeChat, чтобы внести квартплату, отыскать парковку для автомобиля, сделать инвестиции, записаться к врачу, найти ночлег или пожертвовать деньги на благотворительность. В Шэньчжэне полиция через него платит вознаграждения гражданам, сообщившим о нарушителях дорожного движения и так далее и т.п. Вот хороший пример для стран бывшего Союза, чтобы внедрить у себя такое же. Тут Китай впереди планеты всей, по крайней мере по охвату населения, которого у него с избытком, как известно