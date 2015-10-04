Как санкции и треска превратили мурманского рыбака в миллиардера?!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что западные санкции и вызванный ими рост российского рынка рыбы привели еще одного россиянина в Bloomberg Billionaire Index. Состояние 51-летнего владельца рыбного холдинга Норебо Виталия Орлова достигло 1 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
В бизнес-империю Орлова входит рыбоперерабатывающий завод, оснащенный исландским оборудованием и способный перерабатывать 15 тыс. тонн из 500 тыс. тонн трески, пикши и другой рыбы, которую флот Норебо ловит, фасует и отправляет по всей России и за ее пределы. Bloomberg За прошлый год российские рыбаки выловили 4,75 млн тонн рыбы, на траулерный флот Норебо пришлось 11% от этого объема.
Норебо контролирует 10 компаний, занимающихся рыбной ловлей на Севере и Дальнем Востоке России. Орлов получил контроль над Норебо в прошлом году. Один из его партнеров, швед Магнус Рот, продал ему свою долю за неназванную сумму. В феврале прошлого года Орлов называл себя владельцем 67% Норебо. Выручка компании за 2015 год составила 600 млн долларов.
Чистый долг компании составляет 450 млн долларов. Львиную долю выручки Орлов получает в валюте, при этом большая часть операционных расходов — в рублях. Рост состояния Орлова связан, в частности, с антисанкциями. Ответом на западные санкции летом 2014 года стал запрет импорта продовольствия из стран, поддержавших их.
Экспортный бизнес Орлова санкции не затронули, так как на производителей продовольствия они не распространялись, а вот ответные меры российских властей привели к росту продаж выловленной Норебо рыбы. В интервью газете Коммерсантъ Орлов рассказал: «Благодаря санкциям на российский рынок перестала приходить конкурирующая с нами норвежская, исландская сельдь и скумбрия. Еще мойва. Мы очень большой объем сельди и скумбрии поставили на российский рынок. Это показало, что интерес к российской рыбе есть».
Виталий Орлов родился в 1965 году в Мурманске. В 1991 году окончил Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола по специальности «судовождение».
Спустя два года начал работать в мурманском представительстве шведской компании Scansea International, а с 1996 года — в норвежском представительстве Scansea International. Получил норвежское гражданство, однако в 2014 году от него отказался. В 1997 году вместе с партнером Магнусом Ротом основал предприятие Ocean Trawlers. К 2001 году Ocean Trawlers стал крупнейшим продавцом трески в Норвегии.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим