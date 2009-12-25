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Обороты китайских биткойн-бирж упали в 10 раз после введения комиссий

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Старый Сегодня, 05:03
#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Обороты китайских биткойн-бирж упали в 10 раз после введения комиссий
Ранее, практически все китайские биржи торговали без комиссионных, и торговые обороты на них было легко “накручивать”. Многие люди были убеждены в том, что “китайские спекулянты контролируют BTC”, другие обвиняли китайцев в создании “фальшивого объема торгов”.

Под давлением ЦБ Китая, сегодня 3 крупнейшие китайские биржи ввели 0.2% комиссию с объема торгов. В результате, объем торгов на них упал на 90%, что подтвердило теорию “накрутки объема”. На данный момент, крупнейшая долларовая биржа http://bitfinex.com превосходит по объему торгов любую из китайских бирж.

Follow
Kyle Torpey @kyletorpey
Hourly volumes at @YourBTCC, @OKCoin, and @huobicom dropped ~90% from Mon at 1pm to Tues at 1pm (local time). https://twitter.com/ashishchauhan/st...39732278980608
9:04 PM - 24 Jan 2017


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Метки
биржа, биткоин, китай
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:28
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