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2,3 миллиарда человек теперь смогут расплатиться биткойнами на Amazon

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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2,3 миллиарда человек теперь смогут расплатиться биткойнами на Amazon

Как заявил глава Purse.io, вслед за приложением для iOS сервис выпускает Android-версию своей платформы, предоставив возможность миллиардам пользователей совершать покупки на Amazon за биткойны:

“Мы рады официально объявить о выпуске приложения Purse Android! Мы выпустили наше приложение для iOs в ноябре и, конечно, должны были отдать должное самой большой и наиболее широко используемой мобильной операционной системе в мире, Android”.

По приблизительным подсчетам, количество пользователей обеих систем во всем мире, которые теперь могут использовать эту услугу, в настоящее время составляет около 2,3 миллиардов человек и, как ожидается, достигнет 2,8 миллиардов к 2020 году.

Все товары от Amazon, купленные на Purse.io, выходят дешевле, чем те, что выставлены на самой торговой площадке. Не только из-за меньших операционных издержек сети Биткойн, но и потому, что Purse предоставляет ряд подарочных карт, а также значительные скидки.

Источник: Bitcoinist
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биткоин, новости
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