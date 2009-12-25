2,3 миллиарда человек теперь смогут расплатиться биткойнами на Amazon

Как заявил глава Purse.io, вслед за приложением для iOS сервис выпускает Android-версию своей платформы, предоставив возможность миллиардам пользователей совершать покупки на Amazon за биткойны:
“Мы рады официально объявить о выпуске приложения Purse Android! Мы выпустили наше приложение для iOs в ноябре и, конечно, должны были отдать должное самой большой и наиболее широко используемой мобильной операционной системе в мире, Android”.
По приблизительным подсчетам, количество пользователей обеих систем во всем мире, которые теперь могут использовать эту услугу, в настоящее время составляет около 2,3 миллиардов человек и, как ожидается, достигнет 2,8 миллиардов к 2020 году.
Все товары от Amazon, купленные на Purse.io, выходят дешевле, чем те, что выставлены на самой торговой площадке. Не только из-за меньших операционных издержек сети Биткойн, но и потому, что Purse предоставляет ряд подарочных карт, а также значительные скидки.
Источник: Bitcoinist