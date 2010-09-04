Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,203 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Eight для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:20
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,636
Благодарностей: 2,130
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Eight для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн инвестиций



Американская технологическая компания Eight из Нью-Йорка для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн. инвестиций.

Инвесторами стали Yunqi Partners, Azure Capital, Y Combinator, фонд Stanford StartX, венчурные компании Comcast и Sinovation. Инвестиционный раунд принес в общем объеме $11 млн. инвестиций.

Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения развития своих продуктов.





Маттео Франкесчетти является генеральным директором компании Eight, которая разработала Eight Sleep Tracker. Это смарт-чехол для матраса, который надевается поверх существующего матраса для сбора биометрических данных и данных об окружающей среде для индивидуального решения в отслеживании и улучшении сна. Eight Sleep Tracker использует датчики баллистокардиографии для отслеживания сна. Он чувствует движение тела, а также частоту дыхания, чтобы определить, когда человек проснулся или спит, вне кровати и различные стадии сна. Каждое утро проснувшись будет полный отчет данных о том, как человек спал. Со временем оценка поможет выявить тенденции и закономерности во сне, для того, чтобы знать, что нужно изменить.




В ноябре 2016 года компания выпустила свой второй продукт Eight Smart Mattress. Это смарт матрас разработанный с четырьмя слоями гибкой и высокой плотности пены плюс технологии слоя, которая отслеживает показатели сна, согревает каждую сторону кровати в отдельности и соединяется с другим устройством умного дома. Другое приложение обеспечивает обратную связь для пользователей на каждую ночь сна и обеспечивает интеграцию с другими смарт-продуктами для регулирования температуры слоя, освещения, дверных замков и многое другое в режиме реального времени.




Наука лучшего сна - все в одном приложении на смартфоне. Приложение доступно для ОС IOS и Android телефонов и его можно использовать с любым Eight продуктом. С помощью смарт матраса и приложений можно контролировать сон и он будет улучшен для любого человека.

Eight открывает свой первый салон в Нью-Йорке.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 04:28.
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
горячие новости, инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Fig для игровой платформы привлекла $7.84 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 20.01.2017 23:19
CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 21.11.2016 13:36
Офтальмологическая компания AcuFocus привлекла $66 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 14.11.2016 20:31
Краудинвестинговая платформа SyndicateRoom привлекла $4.5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.05.2016 23:53
Смарт-бутылка для вина привлекла $6 млн инвестиций kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 5 29.03.2016 19:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Zenit
Андрей Аршавин
От Zenit в разделе «Спорт-Чат»
Аватар Honestt
BitsInv Limited - bitsinv.com
От Honestt в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватар polaks
Attotrade - attotrade.com
От polaks в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц»
Аватар ttxz
Сбербанк заключил соглашение на поставку комплексов IBM на $11,7 млн
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Zelenyi
Эмоции, кто куда их "выплескивает"?
От Zelenyi в разделе «Психология трейдинга»
Аватар Diamand
ПАММ-счет Heabr: 7909 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Молодые ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube