Eight для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн инвестиций





Американская технологическая компания Eight из Нью-Йорка для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн. инвестиций.



Инвесторами стали Yunqi Partners, Azure Capital, Y Combinator, фонд Stanford StartX, венчурные компании Comcast и Sinovation. Инвестиционный раунд принес в общем объеме $11 млн. инвестиций.



Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения развития своих продуктов.











Маттео Франкесчетти является генеральным директором компании Eight, которая разработала Eight Sleep Tracker. Это смарт-чехол для матраса, который надевается поверх существующего матраса для сбора биометрических данных и данных об окружающей среде для индивидуального решения в отслеживании и улучшении сна. Eight Sleep Tracker использует датчики баллистокардиографии для отслеживания сна. Он чувствует движение тела, а также частоту дыхания, чтобы определить, когда человек проснулся или спит, вне кровати и различные стадии сна. Каждое утро проснувшись будет полный отчет данных о том, как человек спал. Со временем оценка поможет выявить тенденции и закономерности во сне, для того, чтобы знать, что нужно изменить.





YouTube YouTube



В ноябре 2016 года компания выпустила свой второй продукт Eight Smart Mattress. Это смарт матрас разработанный с четырьмя слоями гибкой и высокой плотности пены плюс технологии слоя, которая отслеживает показатели сна, согревает каждую сторону кровати в отдельности и соединяется с другим устройством умного дома. Другое приложение обеспечивает обратную связь для пользователей на каждую ночь сна и обеспечивает интеграцию с другими смарт-продуктами для регулирования температуры слоя, освещения, дверных замков и многое другое в режиме реального времени.









Наука лучшего сна - все в одном приложении на смартфоне. Приложение доступно для ОС IOS и Android телефонов и его можно использовать с любым Eight продуктом. С помощью смарт матраса и приложений можно контролировать сон и он будет улучшен для любого человека.



Eight открывает свой первый салон в Нью-Йорке.









Перевод специально для mmgp.ru







Американская технологическая компания Eight из Нью-Йорка для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн. инвестиций.Инвесторами стали Yunqi Partners, Azure Capital, Y Combinator, фонд Stanford StartX, венчурные компании Comcast и Sinovation. Инвестиционный раунд принес в общем объеме $11 млн. инвестиций.Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения развития своих продуктов.Маттео Франкесчетти является генеральным директором компании Eight, которая разработала Eight Sleep Tracker. Это смарт-чехол для матраса, который надевается поверх существующего матраса для сбора биометрических данных и данных об окружающей среде для индивидуального решения в отслеживании и улучшении сна. Eight Sleep Tracker использует датчики баллистокардиографии для отслеживания сна. Он чувствует движение тела, а также частоту дыхания, чтобы определить, когда человек проснулся или спит, вне кровати и различные стадии сна. Каждое утро проснувшись будет полный отчет данных о том, как человек спал. Со временем оценка поможет выявить тенденции и закономерности во сне, для того, чтобы знать, что нужно изменить.В ноябре 2016 года компания выпустила свой второй продукт Eight Smart Mattress. Это смарт матрас разработанный с четырьмя слоями гибкой и высокой плотности пены плюс технологии слоя, которая отслеживает показатели сна, согревает каждую сторону кровати в отдельности и соединяется с другим устройством умного дома. Другое приложение обеспечивает обратную связь для пользователей на каждую ночь сна и обеспечивает интеграцию с другими смарт-продуктами для регулирования температуры слоя, освещения, дверных замков и многое другое в режиме реального времени.Наука лучшего сна - все в одном приложении на смартфоне. Приложение доступно для ОС IOS и Android телефонов и его можно использовать с любым Eight продуктом. С помощью смарт матраса и приложений можно контролировать сон и он будет улучшен для любого человека.Eight открывает свой первый салон в Нью-Йорке.Перевод специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________ Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 04:28 .