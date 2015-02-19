Vestiaire Collective привлека 58 млн евро для обмена люксовой одежды

Французский стартап Vestiaire Collective, идея которого обмен премиальной одеждой дорогих брендов, привлек 58 миллионов евро.
Главным инвестором стала компания Vitruvian Partners совместно с уже имеющимися акционерами Eurazeo и Idinvest Partners. Ранее компания собрала 116 миллионов евро от таких инвестиционных гигантов как Zadig And Voltaire, Ventech, Balderton Capital, Conde Nast, Idinvest Partners и Eurazeo, сегодня намерена потратить привлеченные средства для развития своего бизнеса в Соединённых Штатах, в Восточной и Южной Азии, усилить дистрибьюторскую платформу, а также создать 120 новых рабочих мест по всему миру.
Напомню, что Vestiaire Collective была создана Себастьяном Фабре в октябре 2009 года. Компания представляет собой рынок, состоящий из премиума и люксовой поддержанной одежды. Главный каталог представленный на официальном сайте состоит из 60 000 позиций, а проданные вещи в обязательном порядке проверяются на подлинность и качество. Сегодня компания насчитывает более 6 млн клиентов по всему миру в 48 странах мира. Главные офисы находятся в Париже, Лондоне, Нью - Йорке, Милане и Берлине.
Перевод специально для MMGP.RU