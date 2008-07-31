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Попытки объединить Ethereum и Z-cash выходят на новый уровень

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Попытки объединить Ethereum и Z-cash выходят на новый уровень
Работы над внедрением направленной на приватность концепции Z-cash и платформы для распределённых приложений Ethereum перешагнули очередной рубеж.

На сайте Ethereum Foundation появилось сообщение, в котором поведали, что общими силами было проведено тестирование свежей порции. Это делалось из-за стремления создать способ верификации zk-SNARK-пруфов, которые написаны на Solidity (язык программирования для умных контрактов Эфириума).

Zk-SNARKS ― представляют собой так называемые пруфы нулевого знания, обеспечивающие сохранность определённых типов данных (к примеру, информации о том, с какого адреса шлют виртуальную валюту и сколько именно) и представляют собой ключевой компонент Z-cash.

Райтвисснер и Габисон опубликовали в блоге следующее:

«Стадия тестирования кода уже позади. Реальный, хранящий приватность трансфер Z-cash был успешно верифицирован. Все это дело длилось какие-то 42 мс ― это доказывает возможность добавления подобных «предкомпилированных» контрактов при весьма допустимых затратах.»

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криптовалюта, новости
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