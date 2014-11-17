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Spendesk привлек $2.2 миллиона для своих корпоративных карт следующего поколения

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Старый Сегодня, 03:02
#1
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Spendesk привлек $2.2 миллиона для своих корпоративных карт следующего поколения


Французскому стартапу Spendesk всего несколько месяцев, но компания уже полноценно работает. Ей удалось получить 2,2 миллиона долларов финансирования, провести ребрендинг, подготовиться к запуску мобильного приложения и выпуску корпоративных пластиковых карт для всех. Среди инвесторов можно выделить Kima Ventures и Funders Club.

В США во многих компаниях обслуживающий банк выдает корпоративные карты большинству сотрудников, поэтому им не нужно тратить собственные деньги на покупку билетов на самолет или другие расходы. Во Франции вам зачастую придется все оплачивать собственной картой и деньги обратно вы получите через месяц-другой. К тому же, даже мелкие расходы нужно подтверждать фотографией чека, поэтому людям приходится отказываться от них. Такого рода расходы - это большая головная боль для бухгалтеров и финансовых отделов, потому что им приходится вручную заполнять уйму форм, а это большие затраты времени.

Spendesk хочет помочь в решении этой проблемы. После создания аккаунта можно пополнить счет вашей компании на Spendesk. Деньги безопасно хранятся на вашем счету, который управляется The Bancorp. Затем вы можете выделить определенные суммы для ваших сотрудников: для одних лимит может быть в пределах 1000 долларов в месяц, для других - 10 000 долларов в месяц. После этого ваши сотрудники могут оплачивать свои расходы без необходимости использовать свои собственные карты. В интернете они могут использовать виртуальную карту MasterCard, а для обычных расходов - пластиковую карту.

А что если нужно оплатить перелет для группы сотрудников на какую-либо встречу? Тогда вы можете запросить одобрение вашего менеджера на необычно высокие расходы. Он получит уведомление и все может быть одобрено непосредственно в Spendesk. Карты могут получить буквально все сотрудники компании.



Также в скором времени планируется запуск мобильного приложения, которое будет очень удобным для создания отчетов по чекам. Все эти решения делают Spendesk хорошим способом для отслеживания расходов компании. В настоящее время стартап обрабатывает 3000 транзакций в неделю и имеет сотни клиентов во Франции, Германии, Великобритании и Испании, среди которых Deezer, Webedia, Hostmaker и Drivy.



Получив финансирование, Spendesk сможет начать работу в других европейских странах без необходимости поиска другого банковского партнера, который подчиняется другой регуляторной политике.

Услуги Spendesk стоят от 8 до 15 евро за каждого пользователя в зависимости от размера компании - чем больше сотрудников, тем меньше придется платить за каждого.


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Перевод специально для MMGP.ru
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