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Стартап Voodoo Manufacturing привлек $1,4 млн для роботизированного завода 3D-печати

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Стартап Voodoo Manufacturing привлек $1,4 млн для роботизированного завода 3D-печати


Макс Фриефелд, Джонатан Шварц, и Оливер Ортлиеб являются не только соучредителями, но также и соседями по комнате. Эти трое сотрудников компании Former MakerBot основали стартап Voodoo Manufacturing, который благодаря сочетанию в себе специального программного и аппаратного обеспечения занимается созданием роботизированного завода нового поколения.

К примеру, вы хотите произвести сотни маленьких игрушек-велоцирапторов. Вам понадобилось бы создать формы и отдельно вырезать несколько сотен кусков пластика или вы можете воспользоваться услугами Voodoo Manufacturing, чтобы они максимально оперативно напечатали изделия на своих 3D-принтерах. Voodoo Manufacturing работает следующим образом: массовое производство 3D-печати организуется с помощью одновременного подключения огромного количества принтеров. Сейчас трое основателей стартапа привлекли $1,4 млн. от Y Combinator и KPCB Edge, чтобы значительно расширить свое серийное роботизированное производство.

На сегодняшний день у данного стартапа уже есть 1200 клиентов, среди которых присутствуют и такие известные компании, как Mattell, VH1 и Microsoft.

"Насколько нам известно, Voodoo Manufacturing является единственным крупным провайдером 3D-печати. Вместо того чтобы сосредотачиваться на малых объемах производства с высокой добавочной стоимостью отдельных деталей (таких как прототипы или компоненты реактивных двигателей), мы изготавливаем пластмассовые детали широкого потребления", – сообщил один из основателей компании Макс Фриефелд.

"Мы используем огромный кластер из 160 стандартных 3D-принтеров и одновременно управляем ими с помощью специального программного обеспечения, которое мы самостоятельно разработали. По своей численности это самый большой кластер принтеров в США, а возможно, и во всем мире, и все они установлены в одном едином месте, чтобы мы могли поддерживать самые лучшие цены, высокое качество и наибольшую скорость производства для всех наших клиентов".


Главный продукт данного стартапа основан на разработках, над которыми его команда начала работать еще в компании Former MakerBot. Трое учредителей разработали уникальный программный продукт Botfarm, и затем в мае 2015 года они решили запустить свой собственный проект.

"Voodoo Manufacturing планирует построить заводы следующего поколения. Мы производственная компания, родившаяся из программного обеспечения, и мы хотим создавать аппаратное обеспечение так же легко, как и успешно масштабируемое нами программное обеспечение, которым мы занимаемся на протяжении последних 10 лет", – добавил он.

В дальнейшем запланировано создать огромные фабрики, которые ускорят производство на 90%. Это означает, что вы сможете получить тысячи единиц требуемой продукции буквально за пару часов, а не ждать дни или месяцы. Сейчас стартаперы активно занимаются масштабированием своего бизнеса и вполне возможно, что уже в скором будущем на глобальные объемы производства различных изделий будет существенно влиять работа заводов Voodoo Manufacturing.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/01/24/vo...f-3d-printers/

https://text.ru/antiplagiat/5887d457636ae
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