Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Verobit - verobit.org

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:10
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,347
Благодарностей: 705
КП: 0.000
Verobit - verobit.org
Я не админ и админа не знаю!




Verobit


Старт 25.01.2017

Язык: английский

Описание(машинный перевод):

Цитата:
ПОЧЕМУ НАС ?
Наша команда работает вместе в течение многих лет, которая помогает нам выполнять как организованного запуска. Преимущества нашего экипажа уверенность, эффективность и надежность, поэтому мы не боимся принимать какие-либо амбициозные задачи и сделать их сделано быстро без потери качества жертвы. Сегодня наша команда имеет высококвалифицированных менеджеров и руководителей по всем направлениям. Несмотря на это, мы постоянно поощряя различные passtraining для новых молодых специалистов, что позволяет нам оставаться современный командный дух, который идет в ногу со временем.
Инвестиционные планы:

105% через 24 часов ( реф. комиссия 5% )

115% через 48 часов ( реф. комиссия 10% )

135% через 72 часов ( реф. комиссия 15% )

2% в час на 96 часов ( реф. комиссия 15% )


Детали:

Минимальный депозит: 0,001 btc На вклад 2% в час минимальный депозит 0.01 btc
Партнерская программа: 5%-15%
Выплаты: Автоматические
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL
Выделенный сервер
Названия серверов:
NS1.VEROBIT.ORG
NS2.VEROBIT.ORG



Посмотреть/Зарегистрироваться




Мой депозит: 0.35 btc = $ 314.00

https://blockchain.info/tx/cc1b9c428...69cd615a706170
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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