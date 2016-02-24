Verobit - verobit.org

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
ПОЧЕМУ НАС ?
Наша команда работает вместе в течение многих лет, которая помогает нам выполнять как организованного запуска. Преимущества нашего экипажа уверенность, эффективность и надежность, поэтому мы не боимся принимать какие-либо амбициозные задачи и сделать их сделано быстро без потери качества жертвы. Сегодня наша команда имеет высококвалифицированных менеджеров и руководителей по всем направлениям. Несмотря на это, мы постоянно поощряя различные passtraining для новых молодых специалистов, что позволяет нам оставаться современный командный дух, который идет в ногу со временем.
Инвестиционные планы:
105% через 24 часов ( реф. комиссия 5% )
115% через 48 часов ( реф. комиссия 10% )
135% через 72 часов ( реф. комиссия 15% )
2% в час на 96 часов ( реф. комиссия 15% )
Детали:
Минимальный депозит: 0,001 btcНа вклад 2% в час минимальный депозит 0.01 btc
Партнерская программа: 5%-15%
Выплаты: Автоматические
Принимает: Bitcoin
Особенности: SSL Выделенный сервер Названия серверов:
NS1.VEROBIT.ORG
NS2.VEROBIT.ORG