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Поднять сборы с голливудского кино более чем в тысячу раз

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#1
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Поднять сборы с голливудского кино более чем в тысячу раз
23 января 2017, 20:38

Минкультуры, другие чиновники и государственный Фонд кино обсуждают возможность увеличения госпошлины, которую нужно заплатить для выпуска в России голливудского фильма, более чем в тысячу раз — с 3,5 тысяч рублей до 5 млн рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил директор Фонда кино Антон Малышев. По данным издания, эту идею лоббирует глава Минкульта Владимир Мединский.

Рост госпошлины для получения прокатного удостоверения на голливудский фильм поможет освободить место для российского кино, сказал Малышев. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — пояснил он.

Официально эта инициатива будет представлена на правительственном Совете по кинематографии, сказал «Ведомостям» сотрудник Минкульта. Полученные деньги Мединский намерен передавать Фонду кино, чтобы они уходили на поддержку российского кино. Если инициатива будет реализована, созданные в России фильмы тоже должны будут платить по 5 млн рублей за прокатное удостоверение, но эта сумма будет им компенсирована, пишет газета.

В Минкультуры отказались комментировать эту информацию.

По итогам 2016 года в российские кинотеатры показали 585 картин, из которых 413 были иностранными, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика». На зарубежные фильмы пришлось 82% сборов, которые за год составили более 49 млрд рублей.

На пресс-конференции по итогам Года кино 23 января Мединский заявил, что в российский кинопрокат выходит слишком много некачественных зарубежных фильмов, которые забирают место у отечественных картин. Однако на тот момент он не стал объяснять, как Минкульт собирается бороться с этой ситуацией.

Источник: https://vc.ru/n/minkult-vs-hollywood-1000?from=bot
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