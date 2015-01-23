вступительное слово ( о себе)

Здравствуйте!
Немного о себе
Рада каждому гостю моего блога!
С некоторыми из вас мы уже заочно знакомы по переписке в темах, а с кем-то только предстоит познакомиться.
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Однажды, проснувшись утром, я почувствовала какое-то незнакомое до сего момента чувство. Я не могла его определить для себя и распознать, потому как, никогда и ничего подобного не испытывала.
Перед глазами проплывали какие-то графики, до боли знакомые, но я их раньше не видела. Не могу сейчас уже точно вспомнить, что именно меня натолкнуло на мысль о трейдинге. Было желание торговать акциями.
Вспомнилось, как будучи 4-5-ти летней девочкой, я заявила маме, что когда вырасту, буду торговать акциями, и жить на проценты)))
Наверное, в каком-то фильме об "ужасных капиталистах" подслушала))).
Я же родом из СССР, а в те времена советский человек и думать не мог о таком. )))
Определившись с желанием, я начала искать пути его осуществления.
Металась по частным вузам и выясняла, не предусмотрены ли программой обучения необходимые мне знания.
Где-то на меня достаточно странно смотрели. Я откровенно отвечала взаимностью.
А где-то - просто крутили пальцем у виска, явно на что-то намекая. "Ладно, потом разберусь", - думала я, и упорно продолжала искать…
Акциями я торговать так и не стала. Но первый свой реальный счёт на форекс открыла в 2003году.
Свою самую первую сделку на реалке закрыла с прибылью. Помню размер прибыли, и мучительно долгие 15 минут, до сих пор.
Это были 17 национальных единиц!
Проработала на нём 6 месяцев. «Нарастила» средства до 500%!!! Но деньги не выводила.
С тех пор прибыль вывожу сразу же, оставив определённую её часть, на депозите.
Наверное, и дольше бы счёт держался, но брокер начал «делиться» (раскол на несколько владельцев) и всех трейдеров попросили не открывать более сделок, а существующие - закрыть до определённой даты.
Напало «упадническое» настроение и торги пошли как-то не так. Слилась…
Много лет с тех пор ушло в прошлое, обогатив меня 70-тью тысячами часами, проведенными в торгах и в аналитической работе на форекс....
А если уж совсем коротенько о себе, то: "Всякое бывало")))
В блоге будут темы:
1. Новички на валютном рынке.
2. Преимущества теханализа.
3. Использование индикаторов в прогнозах
В планах:
- видеоуроки
- прогнозирование
- анализ ошибок
Возможна помощь по выводу счёта из просадки.
Добро пожаловать в мой блог!!!
С уважением
Сван.
В блоге:
Недопустимы
переходы на личности, флуд, оскорбительные высказывания, неуважительное отношение к оппоненту, сообщения ни о чём, плагиат. Если сказать нечего – слушай.
Приветствуется
: взаимная доброжелательность, сообщения по теме и в тему))) и готовность к компромиссам.