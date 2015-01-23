SwaNn Любитель



Пол: Женский Регистрация: 23.01.2015 Сообщений: 266 Благодарностей: 84 Записей в FX-блоге: 1 КП: 0.175

вступительное слово ( о себе) Здравствуйте!



Рада каждому гостю моего блога!



С некоторыми из вас мы уже заочно знакомы по переписке в темах, а с кем-то только предстоит познакомиться.





Немного о себе:



Однажды, проснувшись утром, я почувствовала какое-то незнакомое до сего момента чувство. Я не могла его определить для себя и распознать, потому как, никогда и ничего подобного не испытывала.



Перед глазами проплывали какие-то графики, до боли знакомые, но я их раньше не видела. Не могу сейчас уже точно вспомнить, что именно меня натолкнуло на мысль о трейдинге. Было желание торговать акциями.



Вспомнилось, как будучи 4-5-ти летней девочкой, я заявила маме, что когда вырасту, буду торговать акциями, и жить на проценты)))



Наверное, в каком-то фильме об "ужасных капиталистах" подслушала))).



Я же родом из СССР, а в те времена советский человек и думать не мог о таком. )))





Определившись с желанием, я начала искать пути его осуществления.



Металась по частным вузам и выясняла, не предусмотрены ли программой обучения необходимые мне знания.



Где-то на меня достаточно странно смотрели. Я откровенно отвечала взаимностью.



А где-то - просто крутили пальцем у виска, явно на что-то намекая. "Ладно, потом разберусь", - думала я, и упорно продолжала искать…







Акциями я торговать так и не стала. Но первый свой реальный счёт на форекс открыла в 2003году.



Свою самую первую сделку на реалке закрыла с прибылью. Помню размер прибыли, и мучительно долгие 15 минут, до сих пор.



Это были 17 национальных единиц!





Проработала на нём 6 месяцев. «Нарастила» средства до 500%!!! Но деньги не выводила.



С тех пор прибыль вывожу сразу же, оставив определённую её часть, на депозите.





Наверное, и дольше бы счёт держался, но брокер начал «делиться» (раскол на несколько владельцев) и всех трейдеров попросили не открывать более сделок, а существующие - закрыть до определённой даты.



Напало «упадническое» настроение и торги пошли как-то не так. Слилась…





Много лет с тех пор ушло в прошлое, обогатив меня 70-тью тысячами часами, проведенными в торгах и в аналитической работе на форекс....





А если уж совсем коротенько о себе, то: "Всякое бывало")))





В блоге будут темы:



1. Новички на валютном рынке.

2. Преимущества теханализа.

3. Использование индикаторов в прогнозах



В планах:



- видеоуроки

- прогнозирование

- анализ ошибок



Возможна помощь по выводу счёта из просадки.



Добро пожаловать в мой блог!!!



С уважением

Сван.





В блоге:



Недопустимы переходы на личности, флуд, оскорбительные высказывания, неуважительное отношение к оппоненту, сообщения ни о чём, плагиат. Если сказать нечего – слушай.



Приветствуется: взаимная доброжелательность, сообщения по теме и в тему))) и готовность к компромиссам. Однажды, проснувшись утром, я почувствовала какое-то незнакомое до сего момента чувство. Я не могла его определить для себя и распознать, потому как, никогда и ничего подобного не испытывала.Перед глазами проплывали какие-то графики, до боли знакомые, но я их раньше не видела. Не могу сейчас уже точно вспомнить, что именно меня натолкнуло на мысль о трейдинге. Было желание торговать акциями.Вспомнилось, как будучи 4-5-ти летней девочкой, я заявила маме, что когда вырасту, буду торговать акциями, и жить на проценты)))Наверное, в каком-то фильме об "ужасных капиталистах" подслушала))).Я же родом из СССР, а в те времена советский человек и думать не мог о таком. )))Определившись с желанием, я начала искать пути его осуществления.Металась по частным вузам и выясняла, не предусмотрены ли программой обучения необходимые мне знания.Где-то на меня достаточно странно смотрели. Я откровенно отвечала взаимностью.А где-то - просто крутили пальцем у виска, явно на что-то намекая. "Ладно, потом разберусь", - думала я, и упорно продолжала искать…Акциями я торговать так и не стала. Но первый свой реальный счёт на форекс открыла в 2003году.Свою самую первую сделку на реалке закрыла с прибылью. Помню размер прибыли, и мучительно долгие 15 минут, до сих пор.Это были 17 национальных единиц!Проработала на нём 6 месяцев. «Нарастила» средства до 500%!!! Но деньги не выводила.С тех пор прибыль вывожу сразу же, оставив определённую её часть, на депозите.Наверное, и дольше бы счёт держался, но брокер начал «делиться» (раскол на несколько владельцев) и всех трейдеров попросили не открывать более сделок, а существующие - закрыть до определённой даты.Напало «упадническое» настроение и торги пошли как-то не так. Слилась…Много лет с тех пор ушло в прошлое, обогатив меня 70-тью тысячами часами, проведенными в торгах и в аналитической работе на форекс....А если уж совсем коротенько о себе, то: "Всякое бывало")))1. Новички на валютном рынке.2. Преимущества теханализа.3. Использование индикаторов в прогнозах- видеоуроки- прогнозирование- анализ ошибокДобро пожаловать в мой блог!!!С уважениемСван.В блоге:переходы на личности, флуд, оскорбительные высказывания, неуважительное отношение к оппоненту, сообщения ни о чём, плагиат. Если сказать нечего – слушай.: взаимная доброжелательность, сообщения по теме и в тему))) и готовность к компромиссам.

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__________________ Последний раз редактировалось SwaNn; Сегодня в 01:51 .