cryptowealthfund.com - CryptoWealthFund

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CryptoWealthFund
Старт 07.12.2016
Легенда
Планы
Цитата:
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Cryptowealthfund.com является форекс торговой компанией, основанной в Дубае, которая имеет способности для поиска различных валют, форекса, опционов и инвестиционных площадок с высоким выходом.
Компания соднана для того, чтобы свести к минимуму риск для инвесторов и принести больше прибыли нашим уважаемыемым инвесторам на ежедневной и ежемесячной основе. Cryptowealthfund.com не требует специальной настройки ни на каком устройстве.
Своим отделом вы можете управлять из любого места а также распределять между различными системами платежа. И вам не нужно быть лицензированным инвестором, чтобы начать инвестирование с нами.
Этим бизнесом мы занимаемся с 2013 года, и наши биснесс центры начали работать еще до Ethereum ! А так как добыча Bitcoin становится все более и более трудным связанно с ростом его стоимости, мы должны быть уверены в использовании новейших технологий, чтобы обеспечить лучшие инвестиционные услуги для наших инвесторов.
с 10 $ 4% профит за 45 дней
с 50 $ 5% профит за 30 дней
с 100 $ 7% профит за 24 дня
с 200 $ 17% в неделю (на протяжении 365 дней)
-начисление только по будним дням
Платёжные системы
Принимает : PerfectMoney, Bitcoin и Payeer.
Минимальный вклад : $10
Реферальная система
10% - 3% -2%
Собственный вклад
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