Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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cryptowealthfund.com - CryptoWealthFund

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 01:45
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 389
Благодарностей: 94
КП: 0.000
cryptowealthfund.com - CryptoWealthFund
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Я не админ и не владелец проекта

CryptoWealthFund





Старт 07.12.2016


Легенда

Цитата:
Cryptowealthfund.com является форекс торговой компанией, основанной в Дубае, которая имеет способности для поиска различных валют, форекса, опционов и инвестиционных площадок с высоким выходом.

Компания соднана для того, чтобы свести к минимуму риск для инвесторов и принести больше прибыли нашим уважаемыемым инвесторам на ежедневной и ежемесячной основе. Cryptowealthfund.com не требует специальной настройки ни на каком устройстве.
Своим отделом вы можете управлять из любого места а также распределять между различными системами платежа. И вам не нужно быть лицензированным инвестором, чтобы начать инвестирование с нами.

Этим бизнесом мы занимаемся с 2013 года, и наши биснесс центры начали работать еще до Ethereum ! А так как добыча Bitcoin становится все более и более трудным связанно с ростом его стоимости, мы должны быть уверены в использовании новейших технологий, чтобы обеспечить лучшие инвестиционные услуги для наших инвесторов.
Планы


с 10 $ 4% профит за 45 дней
с 50 $ 5% профит за 30 дней
с 100 $ 7% профит за 24 дня
с 200 $ 17% в неделю (на протяжении 365 дней)



-начисление только по будним дням


Платёжные системы

Принимает : PerfectMoney, Bitcoin и Payeer.



Минимальный вклад : $10


Реферальная система

10% - 3% -2%


Собственный вклад

Цитата:
0.05552 BTC
https://blockchain.info/de/tx/a7e27e...9f00f0dcff0c8e

Регистрация в проекте
__________________
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Passive Loan - Новый Гигант
Последний раз редактировалось Limbix; Сегодня в 01:51.
Limbix на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:26
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