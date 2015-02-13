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Субсидии госслужащим на покупку квартир



Субсидии на квартиру дадут госслужащим только после трех лет работы.



В этом году изменились правила получения субсидий на приобретение квартир госслужащими. Право на них будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3 лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года.

Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете субсидии. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.



Коэффициент способен существенно изменить конечную сумму. Так, служащий со стажем 8 лет при покупке квартиры площадью 35 квадратных метров в Самаре получит 2 миллиона рублей. А если покупателем аналогичной недвижимости станет сотрудник со стажем 20 лет - уже 2,3-2,4 миллиона рублей.



"Изменения касаются в первую очередь стажа работы на государственной службе", - отмечает Мария Пономарева, старший юрист адвокатского бюро А2. Сегодня коэффициент применяется уже с третьего года стажа. Для работающих от 3 до 5 лет он равен 1,05, от 5 до 9 лет - 1,1. Соответственно такие сотрудники получают возможность увеличить стартовую сумму субсидии на коэффициент. Вступившие в силу изменения позволяют увеличить размер субсидии только с седьмого года работы. "Изменения направлены на ограничение круга лиц, имеющих право претендовать на получение средств", - считает Антон Соничев, эксперт центра "Общественная Дума".



Размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы.



Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.



Источник:

https://rg.ru/2017/01/24/gossluzhash...artir.html?tgm 24.01.2017 19:10Субсидии на квартиру дадут госслужащим только после трех лет работы.В этом году изменились правила получения субсидий на приобретение квартир госслужащими. Право на них будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3 лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года.Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете субсидии. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.Коэффициент способен существенно изменить конечную сумму. Так, служащий со стажем 8 лет при покупке квартиры площадью 35 квадратных метров в Самаре получит 2 миллиона рублей. А если покупателем аналогичной недвижимости станет сотрудник со стажем 20 лет - уже 2,3-2,4 миллиона рублей."Изменения касаются в первую очередь стажа работы на государственной службе", - отмечает Мария Пономарева, старший юрист адвокатского бюро А2. Сегодня коэффициент применяется уже с третьего года стажа. Для работающих от 3 до 5 лет он равен 1,05, от 5 до 9 лет - 1,1. Соответственно такие сотрудники получают возможность увеличить стартовую сумму субсидии на коэффициент. Вступившие в силу изменения позволяют увеличить размер субсидии только с седьмого года работы. "Изменения направлены на ограничение круга лиц, имеющих право претендовать на получение средств", - считает Антон Соничев, эксперт центра "Общественная Дума".Размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы.Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.Источник: