Субсидии госслужащим на покупку квартир

24.01.2017 19:10
Субсидии на квартиру дадут госслужащим только после трех лет работы.
В этом году изменились правила получения субсидий на приобретение квартир госслужащими. Право на них будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3 лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года.
Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете субсидии. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.
Коэффициент способен существенно изменить конечную сумму. Так, служащий со стажем 8 лет при покупке квартиры площадью 35 квадратных метров в Самаре получит 2 миллиона рублей. А если покупателем аналогичной недвижимости станет сотрудник со стажем 20 лет - уже 2,3-2,4 миллиона рублей.
"Изменения касаются в первую очередь стажа работы на государственной службе", - отмечает Мария Пономарева, старший юрист адвокатского бюро А2. Сегодня коэффициент применяется уже с третьего года стажа. Для работающих от 3 до 5 лет он равен 1,05, от 5 до 9 лет - 1,1. Соответственно такие сотрудники получают возможность увеличить стартовую сумму субсидии на коэффициент. Вступившие в силу изменения позволяют увеличить размер субсидии только с седьмого года работы. "Изменения направлены на ограничение круга лиц, имеющих право претендовать на получение средств", - считает Антон Соничев, эксперт центра "Общественная Дума".
Размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы.
Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.
Источник:
https://rg.ru/2017/01/24/gossluzhash...artir.html?tgm