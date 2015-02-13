Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,198 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Субсидии госслужащим на покупку квартир

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:29
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 111
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Субсидии госслужащим на покупку квартир
24.01.2017 19:10

Субсидии на квартиру дадут госслужащим только после трех лет работы.

В этом году изменились правила получения субсидий на приобретение квартир госслужащими. Право на них будут иметь сотрудники, замещавшие должности гражданской службы не менее 3 лет. Ранее помощь оказывалась работникам, стаж которых составил не менее года.
Служащие, принятые на учет с 1 января 2017 года, будут использовать следующие повышающие коэффициенты при расчете субсидии. Коэффициент 1,1, при стаже от 7 до 9 лет, 1,15 при стаже от 9 до 11 лет, 1,2 - от 11 до 15 лет, 1,25 - от 15 до 20 лет. Если стаж более 20 лет - коэффициент увеличивается на 0,025 за каждый год службы, но составляет не более 1,5.

Коэффициент способен существенно изменить конечную сумму. Так, служащий со стажем 8 лет при покупке квартиры площадью 35 квадратных метров в Самаре получит 2 миллиона рублей. А если покупателем аналогичной недвижимости станет сотрудник со стажем 20 лет - уже 2,3-2,4 миллиона рублей.

"Изменения касаются в первую очередь стажа работы на государственной службе", - отмечает Мария Пономарева, старший юрист адвокатского бюро А2. Сегодня коэффициент применяется уже с третьего года стажа. Для работающих от 3 до 5 лет он равен 1,05, от 5 до 9 лет - 1,1. Соответственно такие сотрудники получают возможность увеличить стартовую сумму субсидии на коэффициент. Вступившие в силу изменения позволяют увеличить размер субсидии только с седьмого года работы. "Изменения направлены на ограничение круга лиц, имеющих право претендовать на получение средств", - считает Антон Соничев, эксперт центра "Общественная Дума".

Размер субсидии зависит не только от стажа. Он учитывает целый ряд параметров, в том числе стоимость квадратного метра в конкретном регионе. Размер субсидии больше для жителей Москвы и северной столицы.

Гражданский служащий может получить право на единовременную субсидию только один раз за весь период службы. И смена работы не дает второго шанса. Получить субсидию не получится повторно, если человек уже воспользовался этим видом поддержки, например как военнослужащий, сотрудник ОВД. Предоставляется субсидия тем, у кого нет собственного жилья, служащий живет в общежитии, коммунальной квартире или в жилище, которое лишено необходимых бытовых норм.

Источник:
https://rg.ru/2017/01/24/gossluzhash...artir.html?tgm
NikofAlex на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть большая вероятность, что в Украине введут субсидии на покупку электромобилей! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 4 10.01.2017 12:09
В России предложили запретить госслужащим пользоваться наличными lannna Новости в мире финансов и инвестиций 6 19.02.2016 14:44
В Беларуси запретили повышать цены и зарплаты госслужащим Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 26 08.05.2015 21:01
Минсельхоз предлагает увеличить субсидии на покупку сельхозтехники Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.02.2015 15:32
Нацбанк Казахстана хочет запретить покупку квартир и машин за наличные Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.02.2015 02:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rost77
Покерный сленг или Как высоко «летают» Ракеты и кого «высиживает» Большая Курочка
От Rost77 в разделе «Покер»
Аватар bakster
hyiplegends - hyiplegends.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Влад555
Танкеры - на выход!
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
10 000 в месяц
От Leo_117 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Roman101
Начало конца манипуляций на рынке драгметаллов
От Roman101 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
QIWI<>WM(R,Z,U,E)<>ЯД<>RBKM<>MД<>электронные кошельки<>карты
От TruObmeN в разделе «Сомнительные предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube