PIRANHAfx



Пол: Мужской Возраст: 38 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 12.03.2014 Сообщений: 4,231 Благодарностей: 2,261 Записей в FX-блоге: 178 Подписок: 10 КП: 0.533

Лок vs стоп. Извечный спор - что лучше? Многие годы идет спор между сторонниками локов и сторонниками стопов.

Переломано куча копий, разбито множество лбов о стену, но четких и понятных тезисов так и нет.



Давайте попробуем рассмотреть в деталях каждый вид управления рисками и попробуем сделать выводы.



Лок:



Существует стойкое мнение что лок может использоваться как альтернатива стопу и даже имеет какие то преимущества.

Попробуем рассмотреть так ли это на самом деле?



Депозит 1000$



buy eurusd 1 lot 1.04200

sell stop eurusd 1 lot 1.03700



Этой записью я обозначил стандартную защитную форму когда вместо стоп приказа на закрытие позиции используется отложенный ордер.

Давайте рассмотрим физику процесса максимально подробно.



Я не буду касаться стратегии торговли, так как к теме это не имеет отношения, так как лок и стоп это часть блока ММ и управления рисками в торговой стратегии трейдера.



На скриншоте видно что цена достигла отложенного селл стопа, расположенного в 50 пп от точки входа.

Что мы имеем на этом уровне?



buy eurusd 1 lot 1.04200 -500 usd

sell eurusd 1 lot 1.03700 - 6 usd (спред 0,6 п)



Нетто позиция равна нулю, мы находимся вне рынка, убыток от бая равен -500 пп (5 знак) или -506 долларов.



Теперь мы ждем нового сигнала по системе или какого то паттерна или еще чего либо чтобы продолжить торговлю.



По какой то причине на уровне 1,60000 мы решаем закрыть положительную сторону лока.



Рассмотрим что мы имеем:



close buy 1.06000 курсовая разница составит 1.06000-1.04200=1800п(5 знак) или +1800$



В момент закрытия бай стороны лока, курсовая разница по позиции

sell eurusd 1 lot 1.03700 будет иметь значение 1,03700-1,06000=-2300 пп

или -2300$+спред -6$



Закрытие одной из сторон лока (раскрытие лока) является эквивалентом открытию НОВОЙ позиции на этом же уровне.



Пока цена находится на этом уровне мы будем иметь такой результат:



1800-2306= -506$



Далее мы ждем снижения курса пары к уровню 1,04800 и на этом уровне закрываем селл



Что мы имеем на этом уровне:



1,03700-1,04800=-1100пп или -1106$



Итого:

1800-1106= +694$



Неплохой результат не правда ли?



Теперь рассмотрим второго подопытного.



Стоп:



Наши действия на 100% должны соответствовать работе с локом.



buy eurusd 1 lot 1.04200

stop loss eurusd 1 lot 1.03700



Что имеем:

1,03700-1,04200= -506$



На уровне 1,06000 мы ставим ордер sell limit 1 lot eurusd и закрываем

этот ордер на уровне 1,04800.



Что имеем:

1,06000-1,04800= +1200$



Итого:

1200-506= +694$



Неплохой результат не правда ли?



Из этих примеров следует, что математически лок=стопу и НЕ является его альтернативой а является ухудшенной копией из за того что по локу нужно платить своп.



Я НЕ в коем случае не являюсь противником локов, сам 10 лет торгую локами, главный посыл этой темы в том, что лок это ТАКОЙ же инструмент контроля рисков, как и стоп лосс и бездумное применение как лока, так и стопа приведет к быстрым и неконтролируемым потерям у новчиков.



Можно пользоваться локом в начале своей торговой деятельности, если по какой то причине Вам удобнее использовать локовый вариант контроля за убытками.

НО пользоваться как локом, так и стопом нужно ТОЛЬКО при наличии торговой стратегии с четким пониманием рисков и положительным математическим ожиданием на дистанции Миниатюры

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Тема памма на форуме __________________ Последний раз редактировалось PIRANHAfx; Сегодня в 01:41 .