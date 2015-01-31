Китайцы инвестировали в говорящего кота миллиард долларов

Азиатская компания поглощает создателя игры "Говорящий Том."
Outfit7 является создателем игры мирового хита "Говорящий Том". Компания продала 100 процентов акций азиатской компании инвесторов за 1 миллиард долларов.
Разработчики игры в Британии, Словении, Китае и на Кипре продолжат работать над популярным франчайзингом. Игра вышла в свет в 2010 году, а сейчас имеется и сериал на Ютуб с участием главных героев. Общее число скачиваний игры около 5.6 миллиардов, на данный момент игра нассчитывает 300 млн активных пользователей.
Компания "Голдман Сакс" выступала в роли финансового консультанта на протяжении всей сделки.
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Перевод специально для mmgp.ru