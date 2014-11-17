Prattle привлек $3.3 миллиона для своей платформы по анализу текста

Prattle, расположенный в Сент-Луисе, Миссури, США, стартап, занимающийся анализом текста, на основании которого финансовые профессионалы получают данные привлек 3,3 миллиона долларов финансирования в посевном раунде, который возглавила компания GCM Grosvenor при участии New Enterprise Associates, Correlation Ventures, Plug and Play Ventures и группы других инвесторов.
Компания намерена использовать средства на продолжение разработки собственных продуктов по анализу тональности текста.
Возглавляемая Эваном Шнидманом, Prattle использует обработку естественного языка, анализ тональности и машинное обучение для того, чтобы определить отношение между лексикой и рынком. Запатентованная методология алгоритмически генерирует данные, которые предназначены для прогнозирования воздействия на рынок решений центрального банка и корпораций, что позволит упростить процесс финансовых исследований с помощью данных, предоставленных в режиме реального времени.
Аналитики, трейдеры и другие профессионалы, занятые в финансовой сфере, используют данные Prattle, которые доступны через интерактивный веб-портал, в качестве уведомлений на электронную почту или через API, чтобы предсказывать и определять тенденции рынка и строить на основании этих данных торговые стратегии.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru