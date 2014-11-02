Немецкие эксперты вычислили самые дешёвые города для переезда

Аналитики немецкой компании Movinga, которая предоставляет услуги грузового такси, подсчитали базовые траты, связанные переездом в другой город и на основе проведенного исследования составили рейтинг городов по мере увеличения стоимости переезда.
Эксперты подсчитали все сопутствующие переезду на новое место жительства в другой город расходы, такие как съем жилья, подключение телефона, пропитание и проезд в транспорте.
Оказалось, что самым дешевым городом сточки зрения переезда на постоянное место жительства в 2017 году является Тунис (столица Африканской страны с таким же названием). Все расходы на первый месяц, связанные с переездом в этот город, по минимуму составят $398.
Второе место в этом необычном рейтинге с показателем $422 на первое время, досталось индийскому городу Бангалор. В тройку лидеров попал и Каир, первый месяц после переезда сюда обойдется в $532.
Столица Румынии оказалась тоже не очень дорогой, за первый месяц проживания в Бухаресте, если экономить, потребуется выложить не более $583. На пятой позиции второй по величине колумбийский город Медельин. Переехать и комфортно устроится там можно за $603,6. В десятку недорогих для переезда городов попали столица Болгарии София, столица Колумбии Богота, самый крупный город Нигерии Лагос, латвийская Рига и венгерский Будапешт.
Всего в списке фигурируют 75 городов мира, на последнем месте рейтинга столица Анголы (кто бы мог подумать) Луанда. Чтобы туда переехать надо быть готовым, что на первый месяц проживания нужно иметь не менее 3300 долларов.
Специально для mmgp
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