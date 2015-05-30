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Вместо европейских и американских в Украину придут инвесторы с Ближнего Востока

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Вместо европейских и американских в Украину придут инвесторы с Ближнего Востока


Ближний Восток заинтересовался Украиной в инвестиционном плане, в отличие от Европы и Америки. Такое сообщение прозвучало на семинаре по экономическому развитию регионов из уст главы Офиса сопровождения инвестиций Даниела Билака. Он рассказал о том, что изначально, когда еще только получил назначение, то предполагал искать инвестиции в США и Европе. Но получается, что Украина привлекает инвесторов из стран ближнего Востока. Они заинтересованы в продовольственной безопасности и долгосрочных инвестициях.

Украине, по словам Билака, не хватает масштабных проектов, которые могли бы привлечь внимание потенциальных крупных инвесторов из-за границы. Решение этой проблемы именно в украинских реалиях Билык видит в ориентировании международных инвесторов на обоюдовыгодное сотрудничество с украинскими бизнесменами. По его мнению, в украинском частном малом и среднем бизнесе есть стоящие и интересные проекты.

Он привел пример украинских агрокомпаний, которые столкнулись с отсутствием банковского финансирования и, чтобы держаться на плаву они переориентируются с посевов, сбора и продажи на производство с добавленной стоимостью, они готовы к переработке своей продукции, производству фермерского оборудования и прочее.

Между тем прошлогодний объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Украину достиг цифры 3,8 млрд. долларов, это в два раза перекрывает аналогичный показатель 2015 года. Во всяком случае такие цифры в своем сообщении приводит министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/c3d3...f491431fb4d8c/
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