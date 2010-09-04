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Zehus получила €2.4 млн от программы ЕС по исследованиям и инновациям UE Horizon2020

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Zehus получила €2.4 млн от программы ЕС по исследованиям и инновациям UE Horizon2020



Итальянская велосипедная техническая компания Zehus (Zero Emission Human Synergy) из Милана получила €2.4 млн. от программы ЕС по исследованиям и инновациям UE Horizon2020.

Компания намерена использовать средства для продолжения развития облачных и мобильных велосипедных программ.

Компания была основана в 2013 году. Марчелло Сегато является генеральным директором компании и Джованни Алли директором по маркетингу. Zehus создала инновационный силовой электропривод для велосипеда с самоходной подпиткой. Все в одном объеме блока. Это аккумулятор, двигатель и датчики в заднем колесе, что позволяют велосипедистам переключаться на электрический привод велосипеда.





Все необходимые компоненты в маленькой и элегантной задней велосипедной ступице. Бесщеточный двигатель, аккумуляторы, электроника и датчики. Все это устройство в пределах диаметром 180 мм и шириной 120 мм с аккумулятором емкостью 160 Вт и весом всего 3 кг. Все в одном: 1 продукт - 3 встроенные инновации. Велосипед BIKE+ имеет самый высокий коэффициент энергии и самый маленький вес на рынке.

BIKE+ позволяет подключить смартфон (с поддержкой IOS и Android) через Bluetooth к блоку для выбора нужного режима питания (движения), управления данными и даже отключения блокировки велосипеда. Смартфон также может выступать в качестве подключения к сообществу Zehus, что позволяет людям получить доступ к таким услугам, как онлайн диагностика, навигация, статистика мобильности и других социальных функций (например, найти украденный велосипед).




Технология BIKE+ представляет собой 3-е поколение электрических велосипедов. Это первый электрический велосипед, который не нуждается в подзарядке. Технологию BIKE+ легко оптимизировать во время езды. Это первый гибридный велосипед.

Компания при поддержке Invitalia Ventures, Vittoria Industries и М31 в 2015 году имела доход €1,1млн. и планирует достичь оборота €47 млн. к 2022 году.



Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Вчера в 23:52.
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бизнес, деньги, доход, инновации, прибыль
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