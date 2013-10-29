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Deutsche Börse анонсирует проект банковских переводов на Блокчейне

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Deutsche Börse анонсирует проект банковских переводов на Блокчейне
Рыночный оператор банковских переводов Deutsche Börse анонсировал новую пилотную версию блокчейна, сосредоточенную на денежных переводах коммерческих банков.

Дублированный проект “CollCo” («обеспеченный коин») разработан для работы с Eurex Clearing, расчетной палатой Deutsche Börse. Используя в качестве основы код Hyperledger Fabric, фирма стремится запатентовать решение для переводов, о чем и заявила сегодня.

Согласно Deutsche Börse, следующим шагом будет совместная работа с клиентами, регуляторами и центральными банками, чтобы продолжить настраивать проект.

Фирма описала функционал CollCo так:

«Все одноранговые платежи, основанные на цифровых деньгах-токенах коммерческих банков, сопровождаются поручительствами между соответсвующими членами Eurex Clearing, используя функциональные возможности и правила [центрального контрагента]».

В заявлении также говорится, что проект обращается к «существующим и потенциально новым случаям использования», в том числе к «рассмотрению маржинальных требований, кредитному риску свободных платежей и поставка-против-платежных активов/ перевод капитала на блокчейне».

Рыночный оператор большую часть прошлого года провел, экспериментируя с различными случаями использования блокчейна, в том числе и в партнерстве с центральным банком Германии. В прошлом феврале фирма приняла участие в блокчейновском стартапе Нью-Йорка Digital Asset Holding, профинансировав его на $60 млн и в то же время стала членом совета директоров.

Развитие идет согласно намеченному плану Deutsche Börse.

В своем спиче, СЕО Карстен Кенгетер, на прошлой неделе упомянул о шаге к так называемому «Exchange 4.0» при поддержке технологий нового поколения.

«Exchange 4.0 будет разумно использовать блокчейн. Exchange 4.0 будет конвертировать данные в инвестиционные инструменты», Кенгетер рассказал участникам. «Наконец, Exchange 4.0 будет разнообразным и возможно, таким же легким в использовании, как и app store».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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