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Поиск аккаунтов в соц.сетях по телефону и поиск телефона привязанного к аккаунту.
Находим профили в популярных соц сетях: вы получаете ссылки на профили, + дополнительные данные (если найдем): email, телефон - которые не были указаны в запросе.
Срок оказания услуги: 24 часа (максимум, днем значительно быстрее)
Оплата производится постфактум, и только в случае нахождения хотя бы
одного профиля соц. сети.
Стоимость услуги:
1 номер/email - 300 р.
5 номеров/email - 1000 р.
100 номеров/email - 10 000 р.
5000 номеров/email - 35 000 р.
Найду номер телефона/email из VK(ID до 133 000 000)
Стоимость услуги:
1 номер телефона/email - 500 рублей.
5 номеров телефона/email - 1500 рублей.
100 номеров телефона/email - цена договорная.
Для организаций кому требуются услуги круглый год предусмотрен достойный бонус.
Обращайтесь через скайп или аську.
icq: 707641782
skype: 623e657561eb34de
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ПЕРВОМУ ОБРАТИВШЕМУСЯ 10-го, 20-го, 30-го числа каждого месяца,
обработаем один запрос с скидкой 50% или за отзыв в теме.