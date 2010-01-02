Стартап Loyalty Prime привлек € 1,5 млн для программного обеспечения SaaS

Стартап Loyalty Prime, расположенный в Мюнхене (Германия), занимается программным обеспечением SaaS привлек € 1,5 млн инвестиций в серии А.
Среди инвесторов были Senovo, Unternehmertum Venture Capital (UVC) и бизнес-ангел Александр Брухла.
Loyalty Prime намерена использовать привлечённые средства для раскрутки своего бизнеса по всей Европе, Северной Америке и Азии. Loyalty Prime основанный в 2014 года двумя разработчиками Кристофом Штраубу и Куналом Мохиуддином и предлагает облачное решение для запуска программы лояльности SaaS. Их клиентами являются малые и средние компании, а также компании Fraport AG, TRW и ZF Preferred Hotels & Resorts. Сейчас компания имеет международную команду, которая насчитывают 60 человек. Главный офис находятся в Мюнхене, а центр доставки в Лондоне и в Нью-Дели.
Уникальность Text.ru
Перевод специально для MMGP.ru