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Стартап Loyalty Prime привлек € 1,5 млн для программного обеспечения SaaS

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Стартап Loyalty Prime привлек € 1,5 млн для программного обеспечения SaaS
Стартап Loyalty Prime, расположенный в Мюнхене (Германия), занимается программным обеспечением SaaS привлек € 1,5 млн инвестиций в серии А.
Среди инвесторов были Senovo, Unternehmertum Venture Capital (UVC) и бизнес-ангел Александр Брухла.
Loyalty Prime намерена использовать привлечённые средства для раскрутки своего бизнеса по всей Европе, Северной Америке и Азии. Loyalty Prime основанный в 2014 года двумя разработчиками Кристофом Штраубу и Куналом Мохиуддином и предлагает облачное решение для запуска программы лояльности SaaS. Их клиентами являются малые и средние компании, а также компании Fraport AG, TRW и ZF Preferred Hotels & Resorts. Сейчас компания имеет международную команду, которая насчитывают 60 человек. Главный офис находятся в Мюнхене, а центр доставки в Лондоне и в Нью-Дели.

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Перевод специально для MMGP.ru
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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, стартап названия
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