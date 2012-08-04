Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дивергенции

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"Анализ волн, циклов, сентимента и другие торговые сигналы" - авторский блог пользователя ruh666
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Старый Сегодня, 21:45
#1
Интересующийся
 
Аватар ruh666
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.08.2012
Сообщений: 79
Благодарностей: 25
Записей в FX-блоге: 75
КП: 0.065
Дивергенции
Дивергенции являются отличным подтверждением разворотных точек на рынках. Здесь будут публиковаться увиденные мной дивергенции на наиболее торгуемых инструментах. Следует помнить, что они не являются самостоятельным сигналом для открытия позиций.
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ruh666 на форуме  
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Метки
eur/usd, forex, анализ, дивергенция форекс, доллар, нефть, рубль
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
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