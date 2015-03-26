Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,160 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Система как способ заработка.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
При поддержке
Букмекерская система BS1 - ставки и прогнозы!
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Система как способ заработка.
Давно практикую способ ставок на спорт ,как догон.Многие игнорируют эту систему,но имея большой опыт в этой сфере эта стратегия приносит успех.На суд форумчан предлагаю проверить эту систему в течении месяца.Ставки по линии Бетсити,для удобства.Банк 50 тыс наших рубликов.Прошу не судить строго.Где то одинары,где то игра на смоллмаркетах в прессе.
Погнали
Шаг 1.Сумма 1000 рублей
24.01.17 21:30 - Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. 2-й этап. Хапоэль И - Зенит
сумма: 1000 руб Кф.: 2 ставка: 2
Возможная сумма выигрыша: 2000 руб
Не совсем понятны кф.Я бы дал фаворитом Зенит.Команда Карасева выиграла дома израилитян с форой плюс 21 очко.Да у Хапоэля очень достойная поддержка,но поможет ли она сегодня?Зениту сегодня нужно побеждать после поражения в Нижнем .Мне кажется,что имею мотивацию в матче Зенит тут банально сильнее.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Betzona на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Система:Безрисковая система ГАРАНТИРОВАНОГО заработка на Валютный Рынок. Обучение sisi35 Обучение/Продажа торговых систем 21 26.03.2015 14:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Лукашенко потребовал от правительства искать альтернативы рынку РФ
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
возьму в кредит 50 WMZ на 8 дней, под 10 %
От alex2704 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар bizneser
Автономные смарт-часы No.1 D5+ стали доступны со скидкой
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар monhyip
globolinvest - globolinvest.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
Dailyprofit - dailyprofit.xyz
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Versus18
Money Future - moneyfuture.me
От Versus18 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube