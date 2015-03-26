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Система как способ заработка.
Давно практикую способ ставок на спорт ,как догон.Многие игнорируют эту систему,но имея большой опыт в этой сфере эта стратегия приносит успех.На суд форумчан предлагаю проверить эту систему в течении месяца.Ставки по линии Бетсити,для удобства.Банк 50 тыс наших рубликов.Прошу не судить строго.Где то одинары,где то игра на смоллмаркетах в прессе.
Погнали
Шаг 1.Сумма 1000 рублей
24.01.17 21:30 - Баскетбол. Мужчины. Еврокубок. 2-й этап. Хапоэль И - Зенит
сумма: 1000 руб Кф.: 2 ставка: 2
Возможная сумма выигрыша: 2000 руб
Не совсем понятны кф.Я бы дал фаворитом Зенит.Команда Карасева выиграла дома израилитян с форой плюс 21 очко.Да у Хапоэля очень достойная поддержка,но поможет ли она сегодня?Зениту сегодня нужно побеждать после поражения в Нижнем .Мне кажется,что имею мотивацию в матче Зенит тут банально сильнее.