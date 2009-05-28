Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Анализ рыночного сентимента

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"Анализ волн, циклов, сентимента и другие торговые сигналы" - авторский блог пользователя ruh666
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Старый Сегодня, 21:36
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.08.2012
Сообщений: 79
Благодарностей: 25
Записей в FX-блоге: 75
КП: 0.065
Анализ рыночного сентимента
Анализ рыночного сентимента позволяет более точно определять разворотные точки на рынках. На существенных максимумах образуется значительное преобладание быков, минимумах - медведей.
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Метки
forex, анализ
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