Президент Гамбии ушел и забрал с собой весь бюджет страны

Президент похитил весь бюджет и скрылся.
Яйя Джамме, президент Гамбии, увез с собой весь бюджет страны, составлявший около 12 млн. С помощью самолета были перевезены и дорогостоящие автомобили президента.
Советник Адама Бэрроу, нового президента страны, сообщает, что в казне абсолютно ничего не осталось.
Выборы президента происходили 1 декабря, после оглашения результатов Яйя Джамме отверг возможность уйти с поста президента. За один день до прекращения полномочий он ввел режим ЧП и покинул страну.
Специально для mmgp.ru
Уникальность текста 100%