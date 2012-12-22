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Президент Гамбии ушел и забрал с собой весь бюджет страны

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Президент Гамбии ушел и забрал с собой весь бюджет страны


Президент похитил весь бюджет и скрылся.

Яйя Джамме, президент Гамбии, увез с собой весь бюджет страны, составлявший около 12 млн. С помощью самолета были перевезены и дорогостоящие автомобили президента.

Советник Адама Бэрроу, нового президента страны, сообщает, что в казне абсолютно ничего не осталось.

Выборы президента происходили 1 декабря, после оглашения результатов Яйя Джамме отверг возможность уйти с поста президента. За один день до прекращения полномочий он ввел режим ЧП и покинул страну.

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