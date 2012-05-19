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О себе
Хочу поприветствовать читателей блога, в данной теме я расскажу о себе.
История моей деятельности на рынках началась с торговли фьючерсами на пару доллар/рубль в далёком 1995 году. В то время никакой качественной литературы на эту тему в русском переводе не было, поэтому торговал в основном по фундаменталу. Первая книга по техническому анализу была обнаружена мной в продаже в 1997 году, и, волею судеб, она оказалась достаточно хорошо написанной и содержащей в себе практически все его аспекты (Технический анализ фьючерсных рынков. Джон Мерфи). Это позволило мне сразу начать применять полученные знания на практике.
Также я торговал фьючерсами на ГКО и российские акции, самими российскими акциями и фьючерсами на российские фондовые индексы.
Лет 5 назад сфера моих интересов переместилась на западные площадки, ввиду их более высокой ликвидности, а следовательно, наличием меньшего количества "шума", что позволяет применять технический анализ более эффективно. Также слегка изменился и инструментарий, приоритет стал отдаваться волновому и циклическому анализу. Для подтверждения разворотных точек дополнительно использую анализ рыночного сентимента.
Освоенные мной за годы работы на рынках методы отлично взаимно дополняют друг друга, что значительно повышает эффективность работы и в сочетании с разумным риск-менеджментом даёт неплохие результаты.