Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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"Анализ волн, циклов, сентимента и другие торговые сигналы" - авторский блог пользователя ruh666
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Старый Сегодня, 20:51
#1
Интересующийся
 
Аватар ruh666
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.08.2012
Сообщений: 79
Благодарностей: 25
Записей в FX-блоге: 75
КП: 0.065
О себе
Хочу поприветствовать читателей блога, в данной теме я расскажу о себе.
История моей деятельности на рынках началась с торговли фьючерсами на пару доллар/рубль в далёком 1995 году. В то время никакой качественной литературы на эту тему в русском переводе не было, поэтому торговал в основном по фундаменталу. Первая книга по техническому анализу была обнаружена мной в продаже в 1997 году, и, волею судеб, она оказалась достаточно хорошо написанной и содержащей в себе практически все его аспекты (Технический анализ фьючерсных рынков. Джон Мерфи). Это позволило мне сразу начать применять полученные знания на практике.
Также я торговал фьючерсами на ГКО и российские акции, самими российскими акциями и фьючерсами на российские фондовые индексы.
Лет 5 назад сфера моих интересов переместилась на западные площадки, ввиду их более высокой ликвидности, а следовательно, наличием меньшего количества "шума", что позволяет применять технический анализ более эффективно. Также слегка изменился и инструментарий, приоритет стал отдаваться волновому и циклическому анализу. Для подтверждения разворотных точек дополнительно использую анализ рыночного сентимента.
Освоенные мной за годы работы на рынках методы отлично взаимно дополняют друг друга, что значительно повышает эффективность работы и в сочетании с разумным риск-менеджментом даёт неплохие результаты.
__________________
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ruh666 на форуме  
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Метки
eur/usd, forex, доллар, рубль, технический анализ
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