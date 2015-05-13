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Китай инвестируют $1,5 млрд в киевскую инфраструктуру

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Старый Сегодня, 20:33
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,585
Благодарностей: 1,062
КП: 0.120
Китай инвестируют $1,5 млрд в киевскую инфраструктуру
Крупнейшая строительная компания China Communications Construction планирует развивать автотранспортную инфраструктуру Киева и инвестирует $1,5 миллиарда в строительство дорог и магистралей, - сообщает замглавы КГГА Илья Сагайдак.
Компания CRBC рассчитывает на строительство Большой Окружной дороги, круговой магистрали Нивки - Бровары и трехуровневую развязку на станции "Шулявская". CRBC за личные средства подготовит все необходимые документы для каждого плана развития, а в феврале месяце этого года в Киев планирует приехать группа инженеров-проектировщиков, дабы как можно быстрее приступить к работе. На финансирование киевских магистралей компания планирует выделить $1,5 миллиарда

Напомню, что вся украинская инфраструктура понесёт кардинальные перемены после подключения электронных билетов. Электронные билеты будут действовать практически на все виды транспорта: метро, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси и автобусы. Организаторы электронных билетов уверены, что они будут гарантировать полную безопасность на дороге и дадут возможность бороться с коррупцией в транспортных органах.


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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 20:47
#2
Любитель
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 271
Благодарностей: 14
КП: 0.123
Re: Китай инвестируют $1,5 млрд в киевскую инфраструктуру
Кто только не инвестировал в Украину , кто только не помогал ей, от этого кому то лучше стало ? Улучшились дороги после евро 2012 ? Пошли ли средства в полном объеме куда надо ? Инвестиции в Украину уже противоположные векторы имхо )
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Метки
инвестирование, китай, новости, украина, финансы
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