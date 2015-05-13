Китай инвестируют $1,5 млрд в киевскую инфраструктуру

Крупнейшая строительная компания China Communications Construction планирует развивать автотранспортную инфраструктуру Киева и инвестирует $1,5 миллиарда в строительство дорог и магистралей, - сообщает замглавы КГГА Илья Сагайдак.
Компания CRBC рассчитывает на строительство Большой Окружной дороги, круговой магистрали Нивки - Бровары и трехуровневую развязку на станции "Шулявская". CRBC за личные средства подготовит все необходимые документы для каждого плана развития, а в феврале месяце этого года в Киев планирует приехать группа инженеров-проектировщиков, дабы как можно быстрее приступить к работе. На финансирование киевских магистралей компания планирует выделить $1,5 миллиарда
Напомню, что вся украинская инфраструктура понесёт кардинальные перемены после подключения электронных билетов. Электронные билеты будут действовать практически на все виды транспорта: метро, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси и автобусы. Организаторы электронных билетов уверены, что они будут гарантировать полную безопасность на дороге и дадут возможность бороться с коррупцией в транспортных органах.
Специально для MMGP.RU
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