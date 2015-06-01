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LiquiGlide привлек $16 млн., чтобы из упаковки выливалось все до последней капли

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Старый Сегодня, 20:10
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 595
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LiquiGlide привлек $16 млн., чтобы из упаковки выливалось все до последней капли
Если вам кажется неэстетичным или неприятным извлечение последних капель кетчупа из бутылки, или выдавливание зубной пасты из тюбика, представьте как противно должно быть чистить канализационные трубы или заводские резервуары.
Стартап под названием LiquiGlide привлек $16 млн в рамках нового раунда венчурного финансирования, чтобы популяризовать свое запатентованное скользкое покрытие для производителей во всем мире.
LiquiGlide, основали генеральный директор Джей Дэвид Смит и председатель совета Крип Варанаси, и он является спинаутом MIT, который дебютировал на конкурсе бизнес-планов MIT 100к в 2012 году.
Смит объяснил, как работает покрытие, производимое компанией:
“Представьте, что кладете масло в сковородку. Это отличная смазка. Но масло изнашивается со временем, и может попасть в пищу. Это постоянные, не пропускающие жидкость поверхности. Мы положили текстурированный сплошной слой, что-то типа тонкой губки, которая препятствует проникновению жидкости, выталкивая ее действием капиллярных сил. В итоге жидкость беспрепятственно скользит по поверхности, поскольку она обладает свойством текучести“.
Запатентованная формула LiquiGlide состоит из безвкусных, не имеющих запаха компонентов, утвержденных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Покрытие не мешает переработке. Генеральный директор добавил, что “отсутствие необходимости мыть контейнер повышает шансы на то, что кто-то будет ее перерабатывать. И чистые материалы легче утилизировать, так что мы можем улучшить устойчивость упаковки в целом.”
На вопрос можно ли использовать покрытие LiquiGlide, чтобы сделать что-нибудь для собственного удовольствия, например, сноуборды с молниеносной скоростью, генеральный директор пока воздержался от ответа, но известно, что стартап был завален входящими запросами от студентов, изобретателей и компаний, которые хотят использовать покрытие в широком диапазоне применений.
Повышенный интерес является вызовом. Но инвесторы ожидают, что LiquiGlide использует средства для необходимого расширения штата, и сосредоточится на "упаковках и цистернах," т.е. компаниях, которые делают потребительские товары и упаковки и предприятиях, которые делают промышленные резервуары или требуют их использования.
Инвесторы в новом раунде LiquiGlide включали в себя: Structure Capital, Valia Investments, Struck Capital, Pilot Grove и других, которые Смит не захотел назвать. Финансирование повышает нынешний совокупный капитал компании до $25 млн. Ее последний раунд в $7 млн. возглавлял Roadmap Capital.
Управляющий партнер Structure Capital Джиллиан Манус поделилась своим взглядом:
"Мы как архитекторы, которые создают бренд «экономики нулевых отходов ». Все представлено в этом тезисе, потому что мы помогаем снизить расход воды, растворителей, энергии, продуктов и упаковок. "
Она сказала также, что компания сталкивается с глобальными рыночными возможностями и настоятельным интересом со стороны автопроизводителей США и Китая.
И хотя Смит не называет все корпорации, которые испытывали или применяли покрытия LiquiGlide для своих упаковок или оборудования, компания ранее объявила о рабочем соглашении с норвежским конгломератов упаковочных товаров Orkla, производителем клея Elmers и австралийской Pact Group, крупным местным производителем упаковок.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/01/24/li...ages-or-tanks/

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