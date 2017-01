Lonsdayl Интересующийся

Алибаба собрали $ 1,1 млрд инвестиций для дочерней компании







Финансирование было возглавлено Silver Lake, CDH Investments, Yunfeng Capital и Primavera Capital. Еще в октябре, Уолл-стрит сообщил, что это не первый раз, когда компания собирает $ 1 млрд. Журнал утверждал, что общая стоимость компании будет составлять $ 8 млрд, но пока эта информация не подтвердилась.



Koubei — это совместное предприятие, основанное в 2015 году Алибаба и Ant Financial, ответвлением Алибаба, который управляет его обслуживанием Alipay и другими финансовыми технологиями. Идея проекта заключается в том, чтобы создать бизнес для местных розничных торговцев, перенося их товары в интернет. Кроме того, Koubei предлагает новые возможности для потребителей. К примеру, привлечь новых клиентов для пиццерии или сделать бакалейщика доступных для людей.



При создании Алибаба и Ant Financial вложили 3 млрд юаней (около $ 480 млн в то время) в Koubei, но последний инвестиционный раунд — первые привлеченные деньги от внешних инвесторов.



Meituan-Dianping — компания, образованная от многомиллиардного слияния, является самым крупным игроком в сфере оффлайн-в-онлайн на рынке Китая. Год назад проект привлек $ 3,3 млрд при оценке в $ 18 млрд. Тогда в январе 2016 года компания заявила, что заработала 170 млрд юаней. В общем объеме, проект получал 150 млн новых пользователей в месяц и обрабатывал 10 млн заказов каждый день. Эта статистика говорит о большой перспективе Koubei на этом рынке.



Прямые конкуренты сервиса: Baidu, который вложил больше $ 3 млрд в свои сервисы в 2015 году; Ele.me — главным инвестором которого является Alibaba. Летом прошлого года, Алибаба и Ant Financial инвестировали в Ele.me $ 1,25 млрд, но эта затея сработала против собственного проекта Koubei.



Принимая во внимание конкуренцию, это неудивительно, что Alibaba стремится привлечь дополнительные инвестиции. Гигант электронной коммерции заявил, что последний раунд финансирования "послужит Koubei сильным источником капитала для реализации агрессивной стратегии роста".



