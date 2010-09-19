Стартап Careship привлек $4 млн чтобы обеспечить качественный уход за пожилыми людьми

Берлинский стартап Careship создан с целью решения быстрорастущей проблемы заботы о наших пожилых людях. Сегодня это действительно большая проблема, особенно в Европе, где средняя продолжительность жизни человека только увеличивается.
Careship помогает многим семьям обеспечить качественный домашний уход для своих близких. Он использует эффективные алгоритмы, чтобы оперативно подобрать квалифицированный персонал, а также проводит консультирование по вопросам страховых выплат и осуществляет общую координацию всех процессов.
Сегодня Careship привлек $4 млн. в новом раунде финансирования, который возглавила венчурная компания Spark Capital. Данная инвестиционная компания видит большие перспективы в реформах индустрии ухода, которые сейчас реализуются в Германии и Европе.
Соучредители стартапа Careship Антониа и Николаус Альберт (брат и сестра) основали его после возникших проблем в своей собственной семье: когда их бабушка стала зависимой от посторонней помощи, и при этом было чрезвычайно трудно организовать за ней правильный уход.
Европа переживает самый большой демографический подъем 21-го века. Количество людей в Германии, которые нуждаются в медицинской помощи, стремительно увеличивается. Согласно прогнозам официального бюро статистики Германии (Statistisches Bundesamt), их численность в стране к 2030 году достигнет 3,4 млн. человек. Новая реформа здравоохранения в Германии сразу же откроет огромные возможности для успешного развития данного рынка, так как будет выделено €13,7 млрд. государственных средств на поддержку работы различных служб по уходу.
Сегодня организация домашнего ухода и сопутствующего общения с пожилыми людьми является довольно редкой услугой, поэтому такие стартапы как Careship должны существенно «оживить» рынок подобных услуг.
Ведущий инвестор венчурной компании Spring Ventures Алекс Финкельштейн заявил следующее: "Я очень вдохновлен этой командой и их благородной миссией – использовать новые технологии, чтобы оцифровать данный рынок, заметно снизить цены и максимально упростить процесс для многих семей, которые в этом сегодня остро нуждаются".
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/01/24/be...-elderly-care/
https://text.ru/antiplagiat/58877891ba65a