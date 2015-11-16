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Стартап по аренде строительного оборудования EquipmentShare привлёк $26 млн

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Старый Сегодня, 19:54
#1
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Стартап по аренде строительного оборудования EquipmentShare привлёк $26 млн


Не прошел даже год с того момента как американский стартап ЭквипментШеа (EquipmentShare - можно перевести как: "поделись оборудованием") привлек финансирование в серии А, и вот теперь уже сообщается как эта своеобразная "Airbnb онлайн-платформа по аренде строительного оборудования" привлекла $26 млн финансирования в серии В. Расположенный в городе Колумбия (штат Миссури) этот стартап помогает контрагентам сдавать в аренду своё временно неиспользуемое оборудование или клиентам арендовать уже протестированное оборудование, которое им необходимо от небольшого подрядчика.

Здесь сразу стоит отметить, что в прошлом году компания ЭквипментШеа также запустила в эксплуатацию для подрядчиков систему телематики под названием ES Track, которая позволяет им автоматически собирать данные об их оборудовании независимого от того - находится ли оно на стоянке, используется ли в работе или сдано в аренду. Все данные отображаются на цифровой панели управления, которую легко читать на любом мобильном устройстве или ПК.

Стартап для этой цели специально направляет своих специалистов, чтобы установить систему ES Track на технику подрядчиков, которая даёт им возможность запустить телематику. Эта система и сервис по её установке, помогает подрядчикам подготовится к исполнению нового федерального закона, который вступил в действие год назад под общим названием "правило ELD" и согласно которому теперь от операторов техники требуется использовать "электронные средства протоколирования" для того чтобы фиксировать время своей работы, а также часы потраченные на обслуживание своей техники и предоставлять остальную информацию касающуюся технического парка.

Соучредители ЭквипментШеа, братья Уильям и Яббук Щлакс уже заявили, что они намерены потратить новое финансирование на расширение своего присутствия на новых рынках по всей территории Соединенных Штатов, а также вложить в разработку прогнозного анализа для подрядчиков. Выполняя сравнение скажем экскаватора или данных по производительности подъемного крана против огромного массива данных за предыдущие много лет, стартап ЭквипментШеа сможет рассчитать срок когда оборудование не выдержит и сломается. В целом идея состоит в том, чтобы помочь подрядчикам избежать опасных и дорогостоящих проблем, если к примеру ожидается, что скоро перегорит двигатель, и кроме того помогать им распределять работы по техническому обслуживанию только по мере необходимости.

Раунд финансирования в серии В был выполнен компанией Insight Venture Partners вместе с компанией Romulus CapitaL, где $6 млн было вложено в акции стартапа и $20 млн в новый капитал. Также некоторые средства в стартап инвестировала компания Y Combinator.

Монтируемые на технике датчики и осуществляемый прогнозный анализ позволяет выходить далеко за рамки первоначального рынка оборудования, которое выпускает стартап ЭквипментШеа. Его нынешнее развитие в высокотехнологическое подразделение является одной из причин того, что компания Romulus вновь увеличила свои вложения через свой фонд Romulus Growth в этот стартап. И как заявил Генеральный партнер компании Romulus г-н Нейл Чеда: "Стартап ЭквипментШеа нашел способ сделать свои активы более эффективными с помощью применения технологии и причем в отрасли которая без этого исторически не приняла бы его".

Согласно исследованию под названием "Мониторинг рынка по аренде техники", которое выпустила Американская Ассоциация Аренды, рынок включающий строительное оборудование, инструменты и оборудование для особых случаев вырастет в этом году в Северной Америке на $51,8 млдр. И понятно, что рынок будет тянуться к оборудованию поставляемому компанией ЭквипментШеа. Конкуренцию на нем для ЭквипментШеа составят поддерживаемая американской компанией Caterpillar компания Yard Club и компании Getable и Dozr из Канады.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/588775cc086f2
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