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Hyperloop построит объект размером 3000 кв.м. вблизи Тулузы

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Старый Сегодня, 19:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 38
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Hyperloop построит объект размером 3000 кв.м. вблизи Тулузы
Одна из двух компаний, работающих над поездами Hyperloop только что провела пресс-конференцию в Тулузе, чтобы объявить о том, что компания планирует построить объект на 3000 квадратных метров(около 38 000 кв. футов) во французском городе Тулуза. В то время, как транспортные технологии Hyperloop отстают от Hyperlooop One, компания активно появляется на первых полосах газет в последнее время.



В декабре компания объявила о раунде финансирования в размере $ 108 млн. Если всматриваться в статистику, Hyperloop удалось собрать только $ 31,8 млн наличными. Остальную сумму заполнили человеко-часы и права на использование земли. Одним из таких объектов станет новый проект в Тулузе.

Город Тулуза — небольшая территория, расположенная вблизи аэропорта Франказаль, бывшей военный базы, которая не является активной. Компания будет использовать эту территорию для того, чтобы тестировать свои прототипы. Некоторые из них могут быть протестированы в открытой местности вблизи аэропорта. Тулуза также имеет отличное месторасположение для производства поездов, которые будут использоваться на линии Центральной Европы.

Недавно Hyperloop объявили о новой сделке со Словакией и Чешской республикой. Компания планирует соединить своим поездом два города — Братиславу и Брно.

Город Тулуза можно считать европейской столицей авиационно-космической промышленности. В частности, Airbus со штаб-квартирой недалеко от города. Некоторые из самолетов компании также производятся вблизи Тулузы.

Напомним что первым, еще в 2013 году, концепцию Hyperloop изложил Илон Маск. Идея заключается в том, чтобы сочетать магнитную левитацию(магнитную подвеску) с вакуумными трубами. Таким образом, скорость в специальных трубах будет еще большее, чем могут развивать действующие скоростные поезда. Другие предприниматели позже восприняли эту идею и начали работать над поездами Hyperloop.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 20:19
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 755
Благодарностей: 135
КП: 0.110
Re: Hyperloop построит объект размером 3000 кв.м. вблизи Тулузы
Интересно сколько еще времени пройдет прежде чем они хоть что то построят, кроме пирамиды обещаний.
andrey2301 вне форума  
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