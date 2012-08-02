Hyperloop построит объект размером 3000 кв.м. вблизи Тулузы

Одна из двух компаний, работающих над поездами Hyperloop только что провела пресс-конференцию в Тулузе, чтобы объявить о том, что компания планирует построить объект на 3000 квадратных метров(около 38 000 кв. футов) во французском городе Тулуза. В то время, как транспортные технологии Hyperloop отстают от Hyperlooop One, компания активно появляется на первых полосах газет в последнее время.
В декабре компания объявила о раунде финансирования в размере $ 108 млн. Если всматриваться в статистику, Hyperloop удалось собрать только $ 31,8 млн наличными. Остальную сумму заполнили человеко-часы и права на использование земли. Одним из таких объектов станет новый проект в Тулузе.
Город Тулуза — небольшая территория, расположенная вблизи аэропорта Франказаль, бывшей военный базы, которая не является активной. Компания будет использовать эту территорию для того, чтобы тестировать свои прототипы. Некоторые из них могут быть протестированы в открытой местности вблизи аэропорта. Тулуза также имеет отличное месторасположение для производства поездов, которые будут использоваться на линии Центральной Европы.
Недавно Hyperloop объявили о новой сделке со Словакией и Чешской республикой. Компания планирует соединить своим поездом два города — Братиславу и Брно.
Город Тулуза можно считать европейской столицей авиационно-космической промышленности. В частности, Airbus со штаб-квартирой недалеко от города. Некоторые из самолетов компании также производятся вблизи Тулузы.
Напомним что первым, еще в 2013 году, концепцию Hyperloop изложил Илон Маск. Идея заключается в том, чтобы сочетать магнитную левитацию(магнитную подвеску) с вакуумными трубами. Таким образом, скорость в специальных трубах будет еще большее, чем могут развивать действующие скоростные поезда. Другие предприниматели позже восприняли эту идею и начали работать над поездами Hyperloop.
Перевод специально для mmgp.ru