Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Мобильные кошельки, соединяйтесь — Android Pay

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Мобильные кошельки, соединяйтесь — Android Pay

Мобильный кошелек Android Pay поддержит другие электронные бумажники. На днях электронный кошелек Android Pay был обновлен до версии 1.13. Теперь приложение будет поддерживать сторонние платежные сервисы — PayPal и Visa Checkout. Пользователи обоих кошельков смогут зайти в них прямо из платежного приложения Google. Тем временем, войти в Masterpass из Android Pay пока не удастся.

Представители Android Pay надеются таким образом расширить перечень карт и банков, которые работают в приложении. Помимо новых платежных опций, ожидается презентация мобильного бумажника на нескольких новых рынках.

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Метки
новости, платежная система
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