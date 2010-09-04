Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,150 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китай стал главной державой мира по финансовым стартапам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Алло, мы ищем стартапы!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:25
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,629
Благодарностей: 2,130
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Китай стал главной державой мира по финансовым стартапам



Китайские финансовые стартапы впервые обошли компании из США по объему привлеченных инвестиций. За девять месяцев 2016 года венчурные фонды вложили в них $9,4 млрд. Росту инвестиций способствуют рост числа интернет-пользователей и доли среднего класса в КНР. Об этом пишет RNS.

Китайские стартапы в сфере финансовых технологий впервые обогнали американские по объему привлеченных инвестиций, говорится в обзоре Citi. В частности, компании из КНР привлекли за 9 месяцев 2016 года $9,4 млрд, что вдвое больше аналогичного показателя 2015 года. За тот же период стартапы из США привлекли $5,7 млрд.

На китайские компании пришлось более 46% объема мировых инвестиций в финтех-стартапы против показателя в 19% годом ранее. Если учитывать вложения не только венчурных фондов, но также корпораций и частных инвесторов, то на Китай пришлось более половины всех инвестиций в финтех-стартапы в 2016 году. Доля США снизилась с 56% в 2015 году до 41% за первые 9 месяцев 2016 года.

За январь — сентябрь прошлого года США опередили Китай лишь по числу стартапов, стоимость которых в раунде финансирования превысила $1 млрд. В прошлом году в США их было 14 против восьми в Китае и пяти в остальных странах. Однако китайские стартапы обошли американские по рыночной стоимости примерно в три раза: $96,4 млрд против $31 млрд.

В тройку лидеров финтех-стартапов по объему привлеченного капитала за первые девять месяцев прошлого года вошли только китайские компании. На первом месте Lufax (брокерская онлайн-платформа), в которую венчурные инвесторы вложили $1,2 млрд. На втором — JD Finance (финансовая “дочка” онлайн-ритейлера JD.com) с $1 млрд инвестиций. На третьем месте Qufenqi, которая за отчетный период привлекла $450 млн финансирования.

Факторы роста

Ключевым фактором, который позволил Китаю опередить США по объему инвестиций в финансовые стартапы, является быстрый рост числа интернет-пользователей в стране. В 2007 году их доля составляла 16% населения, в то время как в 2015 году показатель вырос примерно в три раза — до 50,3%, следует из доклада City.

Тем временем численность населения Китая приблизилась к 1,5 млрд человек. По данным Национального бюро статистики Китая, население страны по итогам прошлого года увеличилось на 8,09 млн — до 1,382 млрд.

“Распространение интернета наряду с растущей долей среднего класса создали огромный потенциал для развития электронной коммерции в Китае, которая выросла так быстро, что стала крупнейшей в мире”, — следует из анализа City.

По информации банка, объем мировой электронной торговли в 2015 году составил $1,7 трлн. Из них на Китай приходится 40% ($670 млрд), на США — 20% ($340 млрд). Доля китайской Alibaba составила 26% от общего оборота рынка электронной коммерции в мире, или $450 млрд.


Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
стартапы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как Китай стал второй крупнейшей по экономике страной мира? Kaneki Инвестирование для начинающих 37 14.01.2017 23:18
Китай стал крупнейшим кредитором США Shalom Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.05.2015 09:38
Россияне массово изымают из банков наличку: Сбербанк стал главной жертвой паники Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 6 19.12.2014 20:54
Российские инвесторы выбрали Китай главной целью своих инвестиций jansen Новости в мире финансов и инвестиций 10 31.05.2014 15:29
Рисунок для главной страницы сайта на тему: РОССИЯ vs США vs КИТАЙ igabidullin Дизайн 2 07.11.2012 10:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар simon
Milliondollarcashmoney - Milliondollarcashmoney.com
От simon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Zenithroads - Zenithroads.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Aliaksandre
Bitcoin Foundation фактически банкрот
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Дуров планирует монетизировать Telegram
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Apple купила компанию Metaio – разработчика решений дополненной реальности
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Chikotilo
Видеокурс «Опционы для начинающих»
От Chikotilo в разделе «Видео-уроки»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube