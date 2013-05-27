Как работать.

Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
Здравствуйте форумчане! Вот планирую вплотную заняться копирайтингом. Ещё давно пробовал,написал пару статей. У меня такой вопрос: какие программы нужно использовать для написания текстов,проверки орфографии и уникальности текста на android? Именно на него. Не хочу пока брать ноутбук,а настольным бывает нет возможности пользоваться. Подскажите пожалуйста зелёному новичку!