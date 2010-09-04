Китайские биткоин-биржи стали блокировать иностранных пользователей

Китайская криптовалютная биржа OKCoin может стать автором нового тренда, отказавшись обслуживать иностранных пользователей. Об этом редакции Forklog стало известно из собственных источников, несколько позже информацию подтвердили пользователи форума Reddit.
Как пишет пользователь fiat4lyfe, новые правила биржа (речь о работающей на территории материкового Китая OKCoin.cn) ввела с субботы, при этом никаких официальных заявлений по этому поводу не звучало. Об ограничениях стало известно после того, как пользователь столкнулся с необходимостью пройти верификацию для разморозки счета и получения возможности вывод средств.
После ряда технических нюансов, своей цели автор треда все же добился, получив в процессе и письмо от службы поддержки OKCoin, в котором подтверждается, что биржа приостановила обслуживание иностранных клиентов.
Пользователю рекомендуется обратиться к международной бирже OKCoin.com. Также ему была дана возможность вывести средства, после чего его аккаунт, как предполагается, был заморожен.
Аналогичную информацию Forklog получил в ходе общения с несколькими нашими читателями.
В минувшие выходные ведущие китайские биржи объявили о введении с сегодняшнего дня комиссионных сборов 0,2% от каждой транзакции.
Последние действия криптовалютных платформ Поднебесной происходят на фоне повышенного внимания, проявляемого к ним со стороны регуляторов из Народного банка Китая. Также можно предположить, что подобное внимание является частью более широких усилий властей страны по предотвращению оттока капитала, а также слежения за сетевой активностью граждан в сети.
Так, на днях стало известно о планах Китая еще более ужесточить борьбу с VPN-сервисами.
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